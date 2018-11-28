流感疫苗頻出包爆缺貨潮 現在不接種恐得等到明年1月

2018年11月28日 21:57 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

今年受到疫苗藥廠連續出現異常問題，供貨短缺，造成四價自費流感疫苗開打後，各大醫療院所幾乎在半個月內全數用罄，連同公費疫苗也連動開始出現缺貨，至今日上午為止，包括亞東醫院、台北慈濟醫院公費疫苗已打完。疾管署副署長莊人祥今日上午接受《康健雜誌》記者訪問時證實，今年預定600萬劑公費三價流感疫苗將短缺40～50萬劑。

自今年10月中疫苗開打以來，從賽諾菲藥廠一支成人劑型疫苗顏色異常，從單一事件變成疫苗問題的連續事件，加上國光疫苗也出包，致使今年有70萬劑公費疫苗未能順利接種，也造成目前疫苗吃緊，並造成國人施打疫苗信心大受影響。

公費流感疫苗已開始出現缺貨 部份高中生今年恐無法接種

今日亞東醫院、台北慈濟醫院指出，前幾天公費成人流感疫苗已用罄，只剩下幼兒用劑型，何時再補足？「目前不確定，」醫院回應。而台大、北榮、萬芳、三總、中榮、成大全各醫療院所，尚有部份公費疫苗，但這些醫院籲請民眾來施打前先詢問是否有疫苗，「因每天情況不同。」

莊人祥指出，目前公費流感疫苗確實吃緊，是否再補貨，視各政府地方衛生所的分配。因疫苗發生問題，之前暫延校園施打的期程，目前依序分國小、國中及高中的順序來接種。他表示，依照目前供貨狀況來看，可能部分縣市的高中生無法接種到疫苗。

流感疫苗今起可能隨時短缺，民眾施打前先詢問

今年提供公費流感疫苗600萬劑，目前已施打419萬劑，莊人祥說，成人用0.5C.C.成人劑型，仍有91萬劑、14萬劑0.25C.C.幼兒劑型預估12月年底前施打完成，而賽諾菲承諾提供的24.3萬劑流感疫苗要到明年元月底前到貨。

換句話說，今年600萬劑流感疫苗將不足40～50萬劑，且自目前到元月份公費流感疫苗將出現隨時可能缺貨的情況。

流感疫苗不足，三法亡羊補牢中

針對今年流感疫苗不足的部份，莊人祥指出，採三種方式補強。由於疫苗簽約廠商在半年前即完成，因此，無法另覓疫苗來源，因此，首先已請賽諾菲再針對之前有異常的43萬劑，目前已正協商中，要求廠商再詢貨供應，以補不足疫苗。

其次，自12月1日10大類公費抗病毒藥物，包括流感併發重症、新型A型流感等，莊人祥指出，今年將擴大適用，包括發燒、流感的家人、同班同學都適用。以補強今年流感疫苗不足問題。同時，並擴大衛教。

但因流感疫苗連續出問題，許多民眾對施打流感疫苗心信心生變。

(賽諾菲巴斯克疫苗再傳不明懸浮物，讓民眾憂心疫苗安全性。圖片來源：疾管署提供）

流感疫苗只在台灣出包？李秉穎：因台灣用最嚴格標準檢視

住在板橋56歲的陳姓婦女表示，「現在不要打，怎麼知道打進去後，會不會有問題？現在天氣還好，還是等過一陣子沒有問題後再打。」

「流感苗疫開打才一個月多，卻三番二次出問題，根本不敢去打。」三峽60歲的林太太說，怎麼保證接下來是不是還有問題流感疫苗？

食藥署坦言，今年狀況確實特別多，往年並未發現有疫苗本身異常的案例，今年也尚未聽聞國外有類似事件。不過究竟為何都是台灣「中鏢」？食藥署直言不清楚原因，須待廠商檢驗，提出調查報告。

對於民眾的疑慮，台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎說，目前僅有台灣狀況連連，各國目前為止，卻都未傳出類似案件，「可見台灣採取的是最嚴格標準在審視」。李秉穎研判，應該是賽諾菲公司流感疫苗針筒供應鏈出了問題，疫苗本身的安全性沒有疑慮，民眾可以安心。

孕婦及幼兒接種率偏低 若染流感併發重症風險高

根據衛生福利部疾病管制署統計，截至11月25日止，國內公費流感疫苗接種率近7成。但6個月大至未滿3歲及孕婦的接種率都偏低。

李秉穎說，流感疫苗是全世界公認有效可防範流感的方式，公費流感疫苗施打多年，但是數據顯示，6個月到3歲的嬰童以及孕婦的接種率特別低。李秉穎認為，這是因為施打流感疫苗沒有列在兒童健康手冊的預防接種排程內，很多爸媽會忽略六個月以上的幼兒也需要接種。

李秉穎強調，幼兒感染流感的死亡率較低，卻有併發重症的高風險。尤其是神經方面重症，可能導致永久性的腦性麻痺、神經障礙等不可逆的嚴重後果。由於未滿6個月的嬰兒無法接種疫苗，必須靠媽媽傳抗體給孩子，建議孕婦最晚在產前兩周接種，才能讓孩子在出生後達到抗體的保護高峰期。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，國內上週（11月18日至11月24日）類流感門急診就診計5萬3632人次，上週新增8例流感併發重症，也有3例經審查與流感死亡相關個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，3人都有潛在慢性疾病，年齡在60-80歲間，且都沒有施打本季流感疫苗，10月上旬因發燒、咳嗽就醫，後來因併發肺炎過世。

(中時電子報)