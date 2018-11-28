蕭漢俊：蔡英文若卡韓國瑜拚經濟 2020會敗更慘

高雄市農會理事長蕭漢俊。（圖／中評社）

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中時電子報

韓國瑜在這次九合一大選以89萬2545票當選高雄市長，高雄市農會理事長蕭漢俊指出，韓國瑜承認九二共識，願意打開大門進行城市交流，蔡英文政府勢必要小心處理，不能透過陸委會、移民署故意設置障礙阻礙韓國瑜拼經濟、搶訂單，否則民進黨2020還會敗的更慘。

蕭漢俊接受中評社訪問表示，韓國瑜上任後幾乎沒有蜜月期，因此市府團隊人選就很重要，一定要找能夠為韓加分的人選。

而既然韓國瑜承認九二共識，也願意打開大門進行城市交流，蔡政府勢必要小心處理，不能透過陸委會、移民署故意設置障礙阻礙韓國瑜拚經濟、搶訂單，否則民進黨2020還會敗的更慘。屆時如果韓國瑜聯合台中、新北等縣市出面砲打中央，蔡政府恐怕會更尷尬。

蕭漢俊在九合一選舉期間，協助前立法院長王金平為韓國瑜籌辦三場「三山造勢大會」有成，催生韓流。

蕭漢俊說，他在地方參與選舉40年，第一次看到選民眼中那種期盼改變的眼神，韓國瑜的出現給了百姓一個宣洩出口。台灣百姓不是傻瓜，他們是會對檯面上的政治人物進行盤點，哪些人最接地氣，大家心裡有數。

今年大選全台颳起韓流，前立法院長王金平與白派農會系統輔選功不可沒。對此蕭漢俊向中評社表示，他們很高興韓國瑜能在勝選之夜的感言中提到王院長，這樣就足矣。

(中時電子報)

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