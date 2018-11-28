年度風格男人俱樂部Men of the Year12月華山相見

GQ風格男人俱樂部活動主視覺。

友善列印
中時電子報
綜合報導

Men of the Year (簡稱MOTY)是全球《GQ》一年一度的國際重要盛事！各地GQ將從每年不同的主題發展，選出各領域傑出男士並頒予年度《年度風格男人大獎》，此活動在台灣更是具有指標性的代表意義。今年《GQ Taiwan》從「以風格改變台灣」的核心價值出發，遴選出各產業內最具風格貢獻的得主們。這些得主致力於在屬於他們的領域中「以風格改變台灣」，透過專注於自身專業，持續發揮影響力，為所屬產業帶來改變以及作出實質貢獻。今年，GQ準備為這些風格人物打亮燈光。

GQ風格男人俱樂部體驗空間，以回收材質打造雜誌封面隧道。

GQ Taiwan團隊每年都嘗試著不同的切角與不同的主題，將「風格」走入日常帶進生活！從2012年起，GQ Taiwan已完成 GQ 風格男人裝備展、GQ夜博館、UP 男人圖書館.....等各類型的主題展覽與遊樂園。今年，GQ將擴大其觸角深入各類風格領域，首次選出八大風格領域包含餐飲、娛樂、運動、文化、設計、商業、音樂與建築，並完成了全球GQ的創舉，以最大得獎名單--三十位得主--致力將「風格」真正走入生活。這些從各產業中選出的優秀代表人物已於11月26公布名單。他，可能就在你身邊，透過每一個人自己的影響力成就大大的影響圈。不論你我都是「以風格改變台灣」的一份子。12月走進華山，加入「風格男人俱樂部」，現場除了主題性的體驗空間，還將舉辦講堂、小聚等活動，邀請各類風格男人們走入華山，凝聚台灣生活風格社群。

本年度的MOTY，透過空間的裁縫師，來自於工業設計與家具製造廠背景的層層生活「以解構模組化的多元設計能力，在設計初期即思考如何延長使用年限，並達到未來需求的變化，符合永續概念。運用異材質與工藝結合，銜接豐富製造資源，於傳統工藝中注入新的創作元素」。層層生活以自身的設計專業，在空間中融入永續，模組化以及環保的精神，呈現今年的風格男人俱樂部空間。

12月8-9日活動期間，邀請民眾一起走進位於華山「風格男人俱樂部」，現場除了本年度30為風格男人名單的陳列與展示，更與多個風格品牌合作：以機艙儀表板為靈感的瑞士腕錶Bell&Ross與安捷飛航訓練中心跨界合作，將於GQ MOTY現場開放飛行體驗，透過飛行模擬器感受置身機艙與親手操控儀表板的極致快感。頂級威士忌的領導品牌皇家禮炮，也在「風格男人俱樂部」裡打造期間限定的酒吧及體驗空間，限量提供皇家禮炮威士忌品飲。在四本廣受歡迎的眼鏡品牌999.9，連同首選台灣精品眼鏡品牌2020EYEhaus在現場陳列設計款眼鏡，以職人精神一齊呼應GQ以風格改變台灣的願景。臉書活動頁：https://www.facebook.com/events/2208653496072189/

(中時電子報)

俳句大賞「應日系」奪17獎 義大… 1人顧5台刀 麻醉師：我們不是打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。