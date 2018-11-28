美媒：台灣放棄F-35 轉向爭取66＋6架F-16V

2018年11月28日 22:36 中時電子報 盧伯華

據美國體報導，台灣空軍已經放棄尋求向美購買F-35閃電隱形戰機，重新向美國發出增購F-16戰機的要求。新提案將包括戰機、運輸機與教練機，其中最主要的當屬66架F-16V(第70批次)，另加上為取代墜毀的6架F-16A/B(第20批次)，總數為72架的F-16V戰機。

美媒《國家利益》28日刊載了由前《國防新聞》(Defense News)亞洲局長溫德爾．慕尼克(Wendell Minnick)撰寫的報導稱，台灣空軍的軍購提案將以推動66+6架的F-16V為主，其中部分原因是當初向歐巴馬政府要求的66架F-16C/D未能實現，因美方考慮到中國的反彈而作罷，現在重提66架F-16V，算是舊案復活。

報導說，新的提案還包括授權製造和推動效益後勤(Performance-Based Logistics, PBL)，台灣國防工業消息人士稱，PBL計劃能使戰力提高80%，一位消息人士說，效益後勤「是一攬子計劃的關鍵部分......我們必須要做。」

這個方案符合蔡英文總統的國防自主工業政策，政策要求將由美國採購武器的做法，逐步調整為自主生產武器系統，擺脫對美國武器銷售的依賴，避免武器獲得過程受到美中關係動盪的影響。

報導說，消息人士也希望PBL稍後擴展到包括台灣當前的F-16升級工作，亦即對上世紀90年代購買的150架F-16A / B(第20批次)戰機升級為F-16V，作為價值高達50億美元的「鳳展計劃」的一部分。PBL還打算擴展至20架C-130H 力士型(Hercules)運輸機和12架P-3C獵戶座(Orion)海上巡邏機。

台灣空軍還計劃升級經國號IDF戰機，該計劃將強化機載武器與火控雷達。因為發生事故墜毀，台灣的IDF從最初130架已降至126架，它們是上世紀90年代由台中漢翔公司建造，該公司也參與F-16V升級計劃。

此外，漢翔公司也正在製造新的先進噴射教練機(AJT)，以取代老舊的AT-3和F-5教練機。該公司預計將在2019年末推出以IDF為基礎的新教練機，並在2026年將先進教練機總數擴增到66架。

報導認為，台灣空軍放棄垂直起降的F-35B是由於隱形戰機的實戰考驗不足，而且也太過昂貴，對台灣來說不是一個實用的選擇。當初提出垂直起降型是因為大陸有大量的短程彈道導彈，一旦發生戰爭，台灣空軍的基地將受重創。此外也有人懷疑大陸在台灣的情報活動猖獗，華盛頓將因保密問題反對出售第5代戰機給台灣。

法國達梭公司製造的幻象-2000戰機購於上世紀90年代，維護成本太高，台灣空軍打算將它轉售第三國。（圖／美聯社）

報導說，近年來中共空軍多次以戰機繞行台灣，並藉此測試台灣的空防，台灣仍然需要先進的戰鬥機來維持其空域的控制權。消息人士表示，上世紀90年代購入的60架的幻象-2000戰機，目前仍有56架還在運作。由於這批戰機維護成本極高，台灣希望將幻象戰機轉售給第三國，以此為新的F-16V騰出預算空間。

(中時電子報)