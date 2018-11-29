屏南「地方版小議長」好競爭 5鄉鎮代表主席角逐地厲害

大選過後「選戰」依舊，除有議會議長之爭外，地方與之性質雷同的鄉鎮代表主席也是角逐地厲害。如佳冬鄉代會主席林秋谷（右四）、副主席王家正都是民進黨籍，地方傳言藍營也許會安插人參選。（謝佳潾攝）

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大選過後「選戰」依舊，除有議會議長之爭外，地方與之性質雷同的鄉鎮代表主席也是角逐地厲害，恆春半島更成激烈戰區，枋山、獅子、牡丹、滿州、恆春等5鄉鎮的代表主席因轉換跑道、落選等因素，確定要換人做，而目前雖各個不表態，但私下已是多方角力。

現任枋山鄉代主席陳德昌、獅子鄉代主席林進丁轉換跑道選鄉長失利，恆春鎮代主席周志仲改選議員也失敗，而滿州鄉代主席莊期文則是連任喊卡，只有牡丹鄉代主席潘壯志順利當選鄉長，但這5人不論成功與否，都確定這5鄉鎮的代表主席將換人做。

地方傳言，鄉鎮代主席有如「地方版小議長」，不僅可監督公所施政，還能審查預算，名號、權力都令人嚮往，因此各個鄉代、鎮代都想拚上位，而距離新人就職不到一個月，大家雖未表態想選，但檯面下早已競爭連連。

據聞，鄉鎮代主席的魅力無法擋，不僅上述5鄉鎮的主席之位人人搶著要，連代表主席連任成功的潮州、佳冬、枋寮、車城等4鄉鎮，也都飄出「競選火藥味」。潮州由綠地變藍天，而現任鄉代主席陳貞亮為民進黨籍，地方人士指出，以鄉下公所與代表會的曖昧關係來看，也許潮州代表會也會變天。

而佳冬鄉代會主席林秋谷、副主席王家正都是民進黨籍，地方傳言，藍營也許會安插人參選；另枋寮因政權轉換，鄉代會可能因而改組；車城鄉代會則最為奇妙，鄉長、主席都連任，但地方仍傳出多方角力。

(中時 )

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