律師說法》全民瘋狂的夾娃娃機是賭博性電玩？

示意圖。（報系資料照）

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

最近街頭巷尾突然冒出許多24小時營業的夾娃娃機無人商店，不知從什麼時候開始，夾娃娃已 經變成一種全民運動，街頭巷尾、百貨捷運大樓，走兩步就可以找到夾娃娃機，感覺已經快跟便利商店一樣多了。

雖然有些機臺有標示保證夾取金額，並標榜是經濟部評鑑通過的「選物販賣機」，但還是有民眾檢舉並質疑這種夾娃娃機是掛羊頭賣狗肉的賭博性電玩，那到底選物販賣機與賭博性電玩的差異在哪裡呢？

●法律評析

夾娃娃機在法律的規定中有兩種，一種稱為「選物販賣機」，另一種歸類為「電子遊戲機」。前者必須經過經濟部評鑑通過，後者則是未經經濟部評鑑，但是必須放置在合法的電子遊戲營業場所才能合法經營。

選物販賣機送經濟部評鑑時都必須繳交說明書，並附上玩法、保證夾取金額、機臺擺放商品項目。因此若業者擅自更改機臺、更動保證夾取金額或更換娃娃機內商品種類，皆需重新送評鑑，否則即會違反《電子遊戲場業管理條例》的規定。

為何夾娃娃機會與賭博扯上關係呢？

因為娃娃機可能有與賭博共通的性質─射倖性（Aleatory），射倖性指的就是以「偶然機率」決定勝負， 亦即輸贏之或然率仍屬不確定。那麼夾娃娃機究竟有無「射倖性」？一般會認為，如果娃娃機設有「保證取物價」的保夾規定的話，那麼就沒有射倖性的問題，因此也不會是賭博。

選物販賣機之一般概念係為對價取物方式，其應符合物品價值與售價相當之一般消費原則，且尚無涉射倖性。

消費者應儘量挑選有標明清楚「保證取物價」或有顯示累進局數(金額)的選物販賣機，若投幣達到保證夾取金額而未能保證取物，可向主管機關提出檢舉。除了沒有保夾設定會有賭博嫌疑之外，將夾娃娃機設定為高難度「絕對夾不到」的話，也可能有詐欺罪的問題。消費者如遇有相關消費爭議，亦可撥打1950消費者服務專線尋求協助。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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