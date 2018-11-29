賠50萬寫悔過書 員警查IG正妹個資內情不單純

2018年11月29日 00:03 中時電子報 張達智

台北市警中正一分局某派出所周姓警員，私查一名黃姓正妹個資，還在報告書上造假，被依偽造文書罪送辦。他坦承犯行，還匯了50萬給黃女，並寫下悔過書，獲檢方緩起訴，但黃女認為悔過書裡沒有寫出查她個資的動機及來源，聲請再議，高檢署調查後認為全案有再釐清的必要，因此將發回北檢續行偵查。

家住南部的黃姓女子早年涉犯一起違反《著作權法》的案子，去年9月她與閨蜜鬧翻，對方竟拿這起案子做文章，黃女認為有人洩露她的個資，懷疑是警察所為，向警政署檢舉。

據蘋果報導，警政署查出是台北市警中正一分局某派出所的周姓警員所為，要求他寫職務報告。周男瞎掰是黃女違反交通規定才查個資，但黃女家住南部，根本沒北上，周男職務報告造假，被依違反《個資法》及《刑法》偽造文書罪函送北檢偵辦。

周男向檢方供述見到黃女IG照片，覺得她是正妹才手癢查個資，同時也發現她曾經因違反《著作權法》被法院判刑，但辯稱並不認識黃女的閨蜜，更沒有將黃女個資外洩。

因周男寫悔過書也賠償50萬給黃女，檢察官給予緩起訴。但黃女發現悔過書中並沒有清楚交待為何要查她的個資，因此聲請再議，應追究周男偽證罪責，以及閨蜜是否教唆。

高檢署認為北檢調查不完備，將全案發回北檢續行偵查。

(中時電子報)