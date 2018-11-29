綠營執政期中考不及格！「韓流」給執政黨的3個教訓

2018年11月29日 00:01 中時電子報 吳佳晉 /編輯整理、撰文/ 今周刊編輯團隊 /編輯整理、撰文/ 今周刊編輯團隊

「今天民主給我們上了一課，我們就應該要虛心接受人民更高的要求。」蔡英文總統在選舉結果底定後，隨即宣布辭去民進黨主席職務，為選舉失利負責。

而最能解釋「韓流現象」與政局劇變的一句話，或許就是蔡英文在4年前民進黨縣市長選舉大勝時所說的：「政府如果不站在人民這一邊，人民會隨時把權力收回去。」

教訓一：與基層疏離 經濟選民的逆襲

「民進黨2年多來，把軍、公、教、勞工各種職業全得罪了！」國民黨立委江啟臣分析，當執政者的每一項政策，都在和人民的荷包過不去，人民當然會用選票做出回應。

經濟選民反彈的最鮮明例證，是民進黨在中南部農村的全面潰敗。

蔡英文政府上任後的「一例一休」紛擾，更重創了另一群傳統綠營支持者：藍領勞工。

「一例一休」爭議的背景，必須追溯到國民黨執政時，為全面實施周休二日而修改《勞動基準法》，將勞工工時從雙周84小時降為單周40小時，同時把勞工應休假紀念日，由每年19日減為12日，引發勞團抗議。但民進黨執政後，勞動部提出的砍7天假配套措施、也就是被稱為「一例一休」的《勞基法》修正草案，被勞團代表認為無法彌補減少7天假的損失，動用絕食、丟煙霧彈等手段抗爭。

2017年初新法上路後，企業主則對勞工必須強制「七休一」，無法彈性排班怨聲載道；勞工也因無法自由排班加班、實質收入減少而不滿。

在強烈民怨下，同年9月組閣的行政院長賴清德隨即提出給予企業經營與勞工工作安排更多彈性的修法版本，讓一向力挺民進黨的中南部藍領勞工「投不下去」。

教訓二：政策過度承諾 追求進步價值卻手腕粗糙

這次選舉，民間團體一共提出了5項相關公投案的「婚姻平權」議題。2015年10月底，總統候選人蔡英文透過一支短片公開表態：「我是蔡英文，我支持婚姻平權。」獲得平權倡議團體高度肯定。

然而，2016年當立委尤美女等人提案修改《民法親屬編》，讓同性、異性婚姻在法律上享有平等地位，引發正反意見激烈論戰，最終無法達成立法共識。歷時數月的紛擾中，蔡英文僅透過發言人表示，「總統當然支持婚姻平權，至於在法案上的落實，尊重國會討論，沒有既定立場。」

只談價值，卻不對實務面表達立場，結果又是兩面不討好。支持同婚陣營批評總統臨陣退縮；對同婚抱持疑慮的選民，也同樣憤怒。

立法院今年6月修正通過的《空氣污染防制法》，「立意良善」但「規畫不周延」，而引起民怨的具體事件。

教訓三：未及早化解民怨 輕忽導致選情崩盤

2018年8月23日，熱帶性低氣壓結合西南氣流引發暴雨侵襲南台灣，大雨過後，高雄市竟出現了超過5千個坑洞，有些坑洞大到會讓車輛深陷受困，也有機車騎士因此摔倒受傷。 當時，韓國瑜趁著民怨四起，痛批高雄市府工程品質不佳、病態；但行政院長賴清德在立法院答詢時只說，5千個坑洞「足以證明雨下得多大」。

《美麗島電子報》10月間進行的高雄市長民調顯示（未對外發布），陳其邁與韓國瑜的支持度在「坑洞事件」發生前的8月初，到事件發生後的10月中之間完全逆轉：韓國瑜支持度由27.8％上升至41.6％，陳其邁則由38.9％下滑到34.3％。

剛落幕的九合一選舉，由於選務規畫不佳，導致投票所大排長龍，不僅延遲開票時間，更被民眾諷為「全台罰站日」，中央選舉委員會主任委員陳英鈐因此請辭負責。

「『韓流』只是一種象徵，背後代表的，是人民的吶喊。」大概沒有人會反對韓國瑜當選高雄市長後所說的這句話，任何執政黨的失敗，都是整個國家的失敗；因為每一次無效的執政，都代表國家又一次原地空轉。讓現在與未來每一位執政者記取「2018慘烈期中考」的教訓，或許，才是這股「韓流」對台灣最大的意義。

本文為精采摘要，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1145期)。

(中時電子報)