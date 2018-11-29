小三想上位 竟寄與人夫的「傳教士式愛情動作片」給正宮挑釁

2018年11月29日 00:01 中時電子報 張穎齊 、 柯毓庭

基隆一名20多歲的蘇姓女子長相甜美，身材玲瓏有緻，因為不甘心只當個第三者，多次在社群網站上張貼和她交往的人夫裸照，之後甚至把2人做愛的「傳教士式」體位性愛影片傳給正宮挑釁嗆聲，讓許妻氣得提告。基隆地院審理後，認為許男瞞騙蘇女離婚在先，故判許賠償妻子32萬元，蘇則賠16萬元。

檢警調查，許男與妻子結縭5年，育有1子女，但卻不顧自己已有家室，與蘇女偷情，並誆騙蘇女自己已經離婚，2人交往並發生關係，事後蘇女發現許男其實根本沒離婚，心生不滿，遂將她與人夫手牽手、裸體摟抱的照片上傳到IG上。

後許妻發現丈夫與蘇女「有一腿」，蘇女為息事寧人，誆稱「分手」，但後來心裡越來越不平衡，決定用「王寶兒」的假帳號，將她與人夫頭碰頭的睡覺照片給許妻看，還傳訊息說「你老公還跟她說，就是看過你生小孩，所以心裡有陰影都不敢碰你，才會跟她在一起！」後來又傳送她與人夫拍的「傳教士式」體位性愛影片給許妻看，造成正宮精神一度崩潰，憤而向2人提出告訴，求償50萬。

小三到案後辯稱，與許男交往時，對方騙她自己已離婚。法官認為，整起事件都是因許男刻意隱瞞已婚事實而起，小三傳性愛影片無非只是為了挑起正宮怒火，因此判他應賠老婆32萬，小三則須賠償16萬元。

(中時電子報)