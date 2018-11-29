以得票率最低市長之姿險勝！柯P連任後最該搞定這些事

2018年11月29日 00:02 中時電子報 吳佳晉 /編輯整理、撰文/ 今周刊賴若函 /編輯整理、撰文/ 今周刊賴若函

「我們有不同的過去，但有共同的現在，只要願意，可以走向共同的未來。超越藍綠不是消滅藍綠，要讓台灣成為和諧的社會，繼續秉持公開透明的價值。」誠如柯文哲的勝選感言，在造勢現場，可以感受到與傳統選舉很不一樣的氣息，沒有旗幟飛揚、汽笛鳴聲，沒有政治大老抬轎，放眼所見，只有素人樂團在台上載歌載舞，台下年輕群眾也樂於買單。

「七、八年前，台灣民眾非藍即綠的比率有七成，這幾年大概剩五成，這些人不是沒有政黨立場，而是覺得沒有對的人或是對政黨失望，就站在中間，一大塊組成是年輕人、教育程度高、沒有政黨包袱的，這些選民中，支持柯文哲有七成以上。」民調專家戴立安分析。

四年前，以素人之姿參選的柯文哲，在民進黨禮讓不提名下，成功吸引中間選民，拿下超過85萬高票，打敗國民黨候選人連勝文，成為罕見的無黨籍市長。

四年後，「白綠分手」，選前兩周，柯文哲和國民黨候選人丁守中的民調只有微幅差距，靠網路聲勢「空軍」起家的柯文哲，也不得不打起「陸戰」；選前兩天，甚至首度開始掃街拜票，希望穩住更多中壯年齡層選票。

驚險：得票率最低的台北市長

柯文哲雖勝選，但得票率僅有41％，是有史以來得票率最低的台北市長。他自己也說，這次選戰結果表現不如預期，「但至少沒有在藍綠夾攻下被殲滅，算是很了不起了。」

一名曾在柯P、陳菊、郝龍斌市長任內就職的公務員，在臉書上分析年輕選民愛柯P的原因。他表示，柯P是擇善固執的「頑固老人」，在大巨蛋議題上不放棄，還勇於承認公共住宅「跳票」；同時，重陽敬老金「排富」條款也得到廣大群眾認同，欣賞他「認真負責與反省檢討的精神」。

放眼四年政績，柯文哲最常掛在口中的是減債520億元，比前任市長郝龍斌快上四倍；招商成績近兩年都是全台第一；清廉也是特色，市府未有任何局處首長涉貪；提早八年達成百分百汰換鉛水管的目標；增加223處可以自來水直飲區域，強化優質用水等。

挑戰：不會做人

戰友頻頻出走 連任後，柯文哲的弱點也將持續被放大鏡檢視，其中最嚴重的，莫過於「人和」問題，團隊始終來來去去，連這次競選成員也是海選而來，少有長期戰友。

柯文哲執政台北市四年以來，光是一級局處正副首長，就走了至少23位。失言不斷的他，曾在前副市長周麗芳、前文化局長倪重華相繼離職後，無視當事人感受說，「自從開除兩個人以後，現在突然很想開除人。」也曾在台北市交通問題嚴重時表示，「再開除幾個局長，就會改善了。」其缺乏言語溝通的智慧，可見一斑。

爭議：打弊案、兩岸立場反覆

最引人非議的，莫過於一七年他在上海雙城論壇說出「兩岸一家親」、「建構兩岸命運共同體」，同時卻和反對兩岸一家親的李登輝、時代力量互相唱和，讓他的「台灣價值」備受質疑。

「柯P絕不是理想的政治家，而是在威權黨國體制下長成的、生活經驗原本非常狹隘的外科醫師，沒有期待中的人權價值或深厚的文化底蘊，而是充滿了不自覺的偏見。」曾任台北市府市長室專員的王寶萱，娓娓道出其觀察；但她也強調，雖然柯文哲看來驕傲自大，卻「從未見過比他更願意傾聽不同意見的首長。不只傾聽，他更深知自己的短處，而願意尊重專業、授權給跟他意見不同的人全權處理。」

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1145期)。

(中時電子報)