看胸部知道未成年！　軍人明知故犯 誆騙女童裸照遭逮

一名軍人在網路上誆騙11歲女童的裸照。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

桃園一名陳姓軍人，日前在網路上向一名年僅11歲的女童聲稱，只要自拍3張裸照給他，他就買女童想要的8500元虛擬寶物「跑車」給她。不料在女童傳完裸照後，陳竟食言，不僅沒送寶物更直接失蹤，新北地檢署今天依詐欺、違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他起訴。

據《聯合新聞網》報導，24歲的陳姓軍人於今年4月時，在手機遊戲上看見一名女玩家發送訊息，詢問「有沒有人可以贈送價值８５００元的虛擬寶物」，陳主動聯絡對方，聲稱可以贈送，但要求對方提供「不穿衣服的照片」。

雙方後交換ＬＩＮＥ帳號聯繫，女童先自拍了一張胸部裸照傳出，陳回「就這樣喔，不夠喔」，要求更多裸照，女童再傳出１張身體的裸照，以及下體的裸照，陳表示「可以了」後卻沒送寶物，更直接消失。女童本想自認倒楣，沒想到被長輩檢查手機時發現此事，氣得報警提告。

陳到案接受偵訊時，承認當時確實沒有打算要贈送，更辯稱只是開玩笑，想騙對方拍裸照給他，由於女童ＬＩＮＥ帳號的大頭照明顯是未成年，陳表示有猜到女童未成年，看到胸部裸照時，更確認對方應該只是小孩子，檢方認為，陳明知對方年紀小，卻要求對方繼續拍裸照，以觸犯兒童及少年性剝削防制條例的引誘兒童製造猥褻行為之電子訊號以及詐欺得利等罪，今（２８日）依法起訴。

(中時電子報)

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