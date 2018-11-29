菜農不爽被法官罵貪圖補助 回嗆你跟吳音寧有啥不同

2018年11月29日 07:11 中時電子報 陳儷方

雲林法官王子榮最近槓上高麗菜農，投書媒體直接罵農民貪圖農業補助，「這不是巨嬰什麼才是巨嬰」，彰化菜農洪寶評回嗆王子榮，「這種言論實在狠狠的糟蹋農民，跟不食人間煙火的510、林聰賢、陳吉仲等民進黨高官有何不同？」

王子榮說，農民對於價格風險，有避免的可能，就算一時手滑種下去，也不會追加耕種面積，還怨台灣今年颱風少，怪天怪地就是不照鏡子，最後打悲情牌訴諸全民搶救，對政府施加壓力，要求啟動農補助。

洪寶評是彰化菜農，長期崩盤的菜價，是多麼讓農民盼不到苦海的盡頭？6顆高麗菜賣50元，農民不只吃土而已，洪寶評連眼鏡壞了都沒錢換新，膠帶黏一黏繼續使用。

洪寶評說，國內知名水餃業者到11月20日還在進口高麗菜，水餃業者說，根本沒有預期高麗菜價這麼快就慘跌，因為簽了約，只能繼續進口；今年高麗菜進口量從7至10月，4個月內總共進口23975公噸 120天平均一天進口9985箱高麗菜。

除了進口量大增壓縮國產高麗菜銷售空間，洪寶評也認為，大宗菜苗的預警系統根本沒用，假設農民10月1日種植，最快也要2週後，才會知道這旬總共種了多少面積，而且種都已經種了，農委會沒有機制預防高麗菜價崩，只會把責任推給農民自己扛，以「已經預警農民了」來卸責。

要種過菜的人，才知道農民所苦（圖／翻攝洪寶評臉書）

洪寶評願意借1甲地給王子榮，邀他一起來種高麗菜，「下次假使農糧署公佈種植面積少於100甲，我可以提供1甲地的地給雲林王法官來種菜當副業，我們一起種植高麗菜」，「要種過菜的人，才知道農民所苦」。

(中時電子報)