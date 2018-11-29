影》不只嗑滷肉飯！韓國瑜激推「南部限定暗黑美食」

2018年11月29日 00:02 中時電子報 林郁庭

暗黑料理！韓國瑜也愛吃「黑嚕嚕」煎魚腸（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜先前在南部一間小吃店大嗑滷肉飯時，都會再配煎魚肚、他也激推「煎魚腸」，表示這是店家限量的招牌菜很好吃。因為韓國瑜在鏡頭前大力推銷虱目魚料理，「虱目魚伯」透漏，韓國瑜早就有構想虱目魚行銷計畫，要協助漁民把虱目魚價值發揮到最大，所以未來「虱目魚魚腸」北送，北部人也可以吃到品質新鮮的美食。

《中天新聞》報導，最近一位真性情的「虱目魚伯」張文山，受到韓粉們熱烈歡迎，而他將於12/2 （日）大請客，準備3000碗魚丸湯感謝大家關心高雄。「虱目魚伯」透漏，韓國瑜早就有構想虱目魚行銷計畫，要協助漁民把虱目魚價值發揮到最大，所以未來「虱目魚魚腸」北送，北部人也可以吃到品質新鮮的美食。

張文山誇讚韓國瑜有在動腦筋，並且為了找出關鍵點，會很仔細地觀察事情，韓國瑜就是要利用虱目魚全部的剩餘價值，並且做出「南魚北送」的行銷，讓漁民們把東西賣得出去，包括虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚腸都有可能成為下一個超夯美食。

這道南部特有料理「煎魚腸」因為被煎得黑嚕嚕的模樣，而被稱作「暗黑料理」。先前就有網友到南部玩時，被推薦外觀看起來黑黑的看起來有點噁心的煎魚腸，沒想到吃到嘴裡煎到脆脆的口感，搭配魚內臟的軟嫩，意外的好吃！在網路上被瘋傳之後被狂讚：「真的要內行人才會懂得吃」。

(中時電子報)