近40年未戰 解放軍準備好了嗎

2018年11月29日 02:30 中時電子報 楊幼蘭

解放軍奪島演習火箭筒多發連射 碉堡瞬間被毀

北京近年不斷強調，要致力強軍，認為軍隊是要準備打仗的，一切工作都必須堅持戰鬥力標準，向能打仗、打勝仗聚焦。

然而，解放軍近40年來都沒有打過仗。而對軍力逐漸茁壯，以符合大國新地位的中國大陸來說，這是揮之不去，又不得不面對的事實。

據《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網和《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，事實或許會證明，中國近年缺乏戰鬥經驗，會在與以往截然不同的未來衝突中成為決定性要素。

中國在20世紀內打過3場戰爭，在1950-1953的韓戰中，曾與美國和聯合國部隊遭遇。1962年時，和印度短暫爆發戰爭。後來在1979年時，則短期和越南交戰。在前兩場戰爭中，中國都靠大規模步兵戰術，還有眾多經驗豐富的部隊佔得優勢。

然而，在1979年為期不到1個月的中越激戰裡，一般普遍認為，中方面對作戰經驗豐富的越軍，並未佔得上風。

如今解放軍雖然有日益精良的高科技武器，但是否能讓這些軍備徹底發揮戰力，卻仍是未知數。《外交政策》分析指出，解放軍的指揮系統過時，內部存在貪腐問題等，都仍有待解決。不過自2016年起，軍改已獲得動能。

而解放軍顯然缺乏的，就是作戰經驗，這點除非參加大規模戰爭，否則難以改善。再過幾年，擁有親身作戰經驗的老兵將退役，而這意味解放軍內很快就會缺乏具備一手戰爭經驗的人。而未經戰鬥考驗，便無法驗證解放軍的戰爭實力。

北京也坦承這點，《解放軍報》今年稍早稱，「我軍幾十年沒有打仗了，『和平病』已滲透到方方面面，如果不下決心挖根除弊，打起仗來必將付出沈重代價」。

(中時電子報)