沒站在第一線領導!？ 林濁水舉北農為例打臉蔡英文

2018年11月29日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

辭去民進黨主席的總統蔡英文28日在民進黨中常會前發表談話，再次向民進黨支持者表達歉意，期許所有執政團隊虛心檢討、勇於改變。 (中央社)

九合一選舉，民進黨大敗。總統蔡英文為此辭去民進黨主席一職，民進黨今天舉行選後首次中常會，蔡英文發表「給黨員的一封信」指出，為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題...她雖做出決策，但沒有站在第一線領導，導致社會更分裂。對此，民進黨前立委林濁水立即打臉舉例「管北農總經理(吳音寧)還不算管到第一線」，憂心蔡英文想要站到第一線，賴清德會成蔡英文的隨身特助。

林濁水於臉書發文表示，總統講起話來未免太深奧，她說過去從來沒有站在第一線，現在決定要站在第一線，假使事必躬親到北農總經理還不算管到第一線入境，什麼才算管到第一線？

林濁水表示，總統的領導已經讓行政院長不再是閣揆了，現在再站到第一線，看來賴清德已經確定成為蔡英文的隨身特助了。

林濁水譏諷指出，蔡說她辭主席後，民主進步黨會展開一場轟轟烈烈的檢討還要要打開大門。真神奇？到底什麼題目可以轟轟烈，肯定很少人想得出，還是希望總統提出一兩個。

蔡英文「給黨員的一封信」全文：

在11月24號的選舉中，民進黨繳出令人失望的成績單。身為黨主席，我要負全責，我要再一次向所有民進黨的支持者表達歉意。

同時，我也要恭喜中國國民黨，民進黨贏了是民主，國民黨贏了也是民主。我謹向所有新當選的縣市首長，致上最大的祝福。

敗選辭黨主席，是民進黨負責任的傳統，但我個人辭去主席，只是整個敗選檢討的起點。整個執政團隊，包括總統府、行政院、黨部，都必須虛心接受人民的鞭策，並且勇於改變。

我說過，最該改變的人是我。所以，在辭去黨主席之後，我覺得有義務向全黨同志，說明我這幾天的反省，希望能拋磚引玉，讓敗選的檢討反省更加全面。

改革沒有錯，但我們在這次選舉當中，用很大的力氣告訴人民改革的重要性，以及我們改革的決心。我或許可以告訴人民，我們走在正確的道路上，但是過去改革的過程中，累積下來人民對執政者的不滿，確實在這一次衝擊了我們選舉的表現。

尤其是，在我們推動改革的同時，我們沒有給予受影響的人足夠的撫慰。我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。我們追求經濟、能源、空污轉型的時候，對於跟不上轉型速度的弱勢者，沒有提供足夠的關懷和協助。

我們急於應變，沒有妥善照顧那些經濟變動中及轉型中，無助的弱勢者。我們追求台灣轉型的長期目標時，忽略人民現在的感受。而且，我們常用專業語言解釋國家政策，以至於沒有跟人民溝通的效果。

再加上執政團隊推動及執行政策時，有時候未能考慮周詳，讓民眾的生活受到影響，經濟無感，用人失當等等的因素日積月累，都是國人同胞對我們感到不滿的原因。

我再強調一次，這些挫敗。做為執政團隊的領導者，我要負起責任，也一定會深切反省。

我擔任總統後，在緊湊的行程、國安事務及每天的政務上，耗盡了大部分的時間。我忽略了總統應該成為這個國家的主要溝通者。尤其是應該將人民的感情及感受，注入到行政團隊，讓人民對施政有感。也因為跟社會的溝通不足，讓社會團體的期待跟政府施政產生落差。

當我為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上，選擇沉默或模糊時，人民不會因為我的沉默而停止分裂。我雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂。支持者不知道要如何辯護，反對者則聲音越來越大。我們被夾在中間，想要求取兩邊的平衡，卻被兩邊攻擊。

過去這兩年多來，在很多議題上，我們希望時間換取空間，也能有較多的時間，和不同意見者溝通，但一拖再拖的結果，終究導致人民的不耐與不滿，讓支持者失去熱情，甚至讓整個台灣有一種被困住了的感覺。

網路時代的政治已經跟2016年我當選總統時有很大的不同。我們察覺到社會劇烈的變化，但是我們跟社會溝通的方式顯然跟不上變化的速度。現在，台灣人民用選票給我們上了一課。整個執政團隊都要展開檢討，政治要明快，要有節奏感，要讓人民有感。政治其實就是給答案。

我已經卸下黨主席的職務。民進黨的新主席，將是選舉產生，不是高層指定。接下來，整個選舉的過程，就是黨員意志的凝聚過程。

我相信，在新的主席領導下，民主進步黨會展開一場轟轟烈烈的檢討。我們不會閉門造車，而是要打開大門，接受社會的批判，進行改造。

在黨要繼續往前走的此時此刻，我也要自己反省一下，總統兼黨主席的問題在那裡。在總統不再兼黨主席之後，黨應該如何重新定義自己的角色，也是一個重要的問題。

過去由總統兼任黨主席，雖然有助於執政團隊的整合，但也會讓黨失去了原先草根、基層的性格，無法發揮與社會基層接軌的功能。

因此，辭去黨主席之後，我期待黨能有更獨立的意志，能更貼近人民的思維與感受，而不受限於執政的思維，更能做行政團隊的諍友，替基層人民發聲，更能與社會團體互動溝通。

各位同志，面對台灣人民給我們的指教，我們只能用具體的行動及更好的表現，贏回國人對我們的信心。這個時刻，民進黨人可以大鳴大放，但是不該互相指責。責任由我一肩扛起，同志之間不必互相為難。

民進黨過去也失敗過，但是，每一次我們都透過反省再站起來。辭掉黨主席，但是，我會做一個很不一樣的總統。我期許所有執政團隊，虛心檢討，勇於改變。台灣人民會疼惜民進黨，會再給民進黨機會。謝謝大家。

蔡英文 2018/11/28

(中時電子報)