邱琦雯搭無良小黃繞山路 尿遁躲狼爪爆哭

邱琦雯（右）和王瞳在《大時代》中演繹兩代不同女性。(艾迪昇傳播提供)

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邱琦雯私下性格獨立，不喜麻煩他人。(艾迪昇傳播提供)

邱琦雯在八點檔《大時代》演活時代新女性，她私下亦獨立自主，除了演戲，她還出過書、做過面膜生意。另外，她經年在外拍戲工作，也養成如戲中角色堅毅性格，生活大小事不假他人之手，她表示：「喜歡與自己相處，尤其下班後很需要獨處，完全放鬆放空，靜下來背明天的詞、準備明天工作。」但她獨立、不愛麻煩他人個性，有回卻險遭狼爪，差點就被不肖計程車司機侵犯，所幸她急中生智，才藉尿遁躲過一劫。

邱琦雯透露，她年輕時有次晚間搭乘計程車，沒想到司機見她落單，又欺負她可能不認識路，竟然將她載往山區工業區。她見一路上愈來愈偏僻、人煙愈來愈稀少，她急得快哭出來，藉口尿急要司機讓她方便，不料司機卻只回她「這裡沒有廁所可以上」。邱琦雯情緒緊繃到極點，「我那時看到路邊工廠剛好有警衛室亮燈，連忙說自己快憋不住，司機才慢慢將車子停下，但他竟然還跟我下車」。

邱琦雯回憶，她一進到警衛室情緒崩潰，瞬間哭出來，向警衛求救：「我要去別的地方，但司機把我載來這裡。」司機一看苗頭不對，當場拔腿開車就跑。邱琦雯說她當時年紀太小，嚇到忘了記下車牌，幸好最後逢凶化吉，但她心有餘悸，之後好幾年都不敢搭乘計程車。

她出道以來多方嘗試，人生第一份工作是拍廣告，並接平面與MV案子。她還曾出書《琦蹟美容》，她笑說那時也沒有代筆，全都自己一個字一個字寫出來，「出書最困難的點就是要想好多文字，為了交稿曾關在家一星期只為了把文字交出去」。邱琦雯仍懷寫作夢，期待日後可以成為編劇，她笑說：「因為覺得編劇可以調動觀眾情緒，還挺過癮的。而且要是能在飯店的海邊，邊飲著酒邊打字編劇本，或是一個人到處找靈感，覺得棒透了。」

(中時 )

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