潘慧如投票所「拍完照就閃人」？本尊解釋說清楚

2018年11月29日 00:09 中時 林淑娟

潘慧如素顏出席殺青酒。（盧禕祺攝）

潘慧如素顏出席殺青酒。（盧禕祺攝）

潘慧如最近戲約不斷，在拍完TVBS《初戀的情人》殺青後，隨即投入華視金鐘劇的拍攝。忙碌之餘她上週六還是有去投票，只是事後有粉絲提醒，有人誤會她怎麼去投票所拍拍照、沒真的投票就走了，她27日晚上出席《初戀的情人》殺青酒時親自解釋事件原委。

潘慧如解釋，當天12點半就去投票，「我一到場，就看到SNG車，還以為是要拍ELLA，因為我們是鄰居！」被拍到後，她沒想到現場排隊人龍這麼長，因為下午1點半有事，而選務人員跟她說可能還要排兩個半小時，她因此選擇先走，想說3點半再回來投票，結果真的投到票時已經5點了，「看到校門口關起來，我還在排隊。」

對於婚姻平權公投結果，潘慧如說，「公投本來就是會有人贊成跟不贊成，希望每個人都能表達自己選擇，至少台灣現在可以讓大家出來說想說的話，革命本來就不是短暫的，它需要長時間。」

潘慧如透露甚至有網友到她的臉書粉絲專頁展開激烈筆戰，「就會有一些不支持的人，然後有一些言論上的攻擊，我會覺得滿難過的，真的沒有什麼對錯，因為『愛最大』。希望不管事反對或支持的人不要互相對立」。

但她不諱言，對於結果有點意外，沒想到會差這麼多，一開始還懷疑地問：「這是假的吧？我看錯了吧？」可能是她身邊支持的人很多，所以前一天跟朋友聊天時她還覺得差距應該很近，不會差很大，「沒關係我們繼續努力！」只是她也難過地說，看過有朋友生病過世，另一半只能默默難過，最後一面不能見、告別式不能去，也不能為對方做些什麼，但他們的人生有大半都是互相陪伴度過的，這真的讓人滿難過的。

(中時 )