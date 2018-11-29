潘慧如投票所「拍完照就閃人」？本尊解釋說清楚

潘慧如素顏出席殺青酒。（盧禕祺攝）

友善列印
中時
潘慧如素顏出席殺青酒。（盧禕祺攝）
潘慧如素顏出席殺青酒。（盧禕祺攝）

潘慧如最近戲約不斷，在拍完TVBS《初戀的情人》殺青後，隨即投入華視金鐘劇的拍攝。忙碌之餘她上週六還是有去投票，只是事後有粉絲提醒，有人誤會她怎麼去投票所拍拍照、沒真的投票就走了，她27日晚上出席《初戀的情人》殺青酒時親自解釋事件原委。

潘慧如解釋，當天12點半就去投票，「我一到場，就看到SNG車，還以為是要拍ELLA，因為我們是鄰居！」被拍到後，她沒想到現場排隊人龍這麼長，因為下午1點半有事，而選務人員跟她說可能還要排兩個半小時，她因此選擇先走，想說3點半再回來投票，結果真的投到票時已經5點了，「看到校門口關起來，我還在排隊。」

對於婚姻平權公投結果，潘慧如說，「公投本來就是會有人贊成跟不贊成，希望每個人都能表達自己選擇，至少台灣現在可以讓大家出來說想說的話，革命本來就不是短暫的，它需要長時間。」

潘慧如透露甚至有網友到她的臉書粉絲專頁展開激烈筆戰，「就會有一些不支持的人，然後有一些言論上的攻擊，我會覺得滿難過的，真的沒有什麼對錯，因為『愛最大』。希望不管事反對或支持的人不要互相對立」。

但她不諱言，對於結果有點意外，沒想到會差這麼多，一開始還懷疑地問：「這是假的吧？我看錯了吧？」可能是她身邊支持的人很多，所以前一天跟朋友聊天時她還覺得差距應該很近，不會差很大，「沒關係我們繼續努力！」只是她也難過地說，看過有朋友生病過世，另一半只能默默難過，最後一面不能見、告別式不能去，也不能為對方做些什麼，但他們的人生有大半都是互相陪伴度過的，這真的讓人滿難過的。

(中時 )

邱琦雯搭無良小黃繞山路 尿遁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。