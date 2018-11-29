加速與中國軍備競賽 印度計劃建第3艘航母

2018年11月29日 00:31 中時電子報 盧伯華

印度海軍已經提出了第3艘航空母艦的計劃，名稱暫訂為「巨人」(Vishal)，它的排水量6萬5千噸，將成為印度最大型的航母。專家認為，印度實在不需要這麼多艘花大錢的航母，它在對付宿敵巴基斯坦時並不適用航母發動攻擊，建第3艘航母除了能跟中國別苗頭、維持造船業與工人就業之外，看不出有任何實質作用。

據《國家利益》報導，巨人號比現役俄製「超日王」號(Vikramaditya) 與即將服役的國產「維克蘭特」號(Vikrant)都要大上許多，它預備搭載約57架戰鬥機，比超日王號的24架(米格-29K)以及維克蘭特號的30架(米格-29K)要多上一倍左右。雖然比不上美國福特級超級航母，但比起前兩艘來說，巨人號是第一艘全尺寸航母，它也預備採用與福特號相同的電磁彈射起降甲板，這比起前兩艘滑躍式起飛的航母來說有較大的進步。

報導說，印度海軍也正在為巨人號尋找一種外國製雙引擎戰鬥機，美國F / A-18超級大黃蜂與法國陣風戰機正在接受評估，當然這讓印度自製的戰機有些難堪，例如三角翼HAL Tejas有海軍版本，但它們重量太重而未獲考慮。

印度航母超日王號的艦上官兵集體在甲板上做瑜伽。（圖／美聯社）

第3艘大型航母雖然能減輕前2艘航母的負擔，但花費至少在數十億美元以上，印度的問題在於是否真的需要第3艘航母。印度的想法是想用航母封鎖巴基斯坦，可以用航母上的戰機打擊陸上目標。但巴基斯坦手上也有數種攻擊航母的手段，包括潛艇和反艦導彈。這種狀況與中國完全不同，因為中國若要以航母封鎖台灣，可以讓航母進入距海岸不遠的「第一島鏈」內，支援航母的戰機和陸基導彈可以為航母提供防護。

但是，專家認為，如果印度要威脅巴基斯坦，必須將其小型航空母艦靠近岸邊，如此將受到巴基斯坦陸基火力的威脅。美國海軍戰爭學院評論在2017年刊出的一篇由Ben Wan Beng Ho撰寫的論文指出，即使有第3艘航母，巴基斯坦戰機的威脅將迫使印度航母以至少半數的戰機用於防禦，而只有不到半數的戰機也就是10架左右可以用於攻擊，這意味著從航母發動的火力將會大打折扣。

從實質上講，印度現在的狀況是只能將航母用於防衛，無法進行長程武力投射。而且航母造價昂貴，又是國家威望象徵，印度海軍不可能冒失去航母的風險。因此，印度建造航母只有一個更為清楚的目的：維持印度造船廠的繁榮與工人的就業。

當然，印度航母如果在海上和阿拉伯西部海域進行遠程任務，可以做為印度商船運輸和阻擾巴基斯坦貿易的護航船。不過一旦派出戰機攻擊海上船隻，就會出現前述的航母需要戰機保護的問題。

總之，如果印度在軍事衝突中無法發揮航母的作用，那麼印度是否需要這麼多艘航母就是很大疑問，與其如此浪費資源，不如造些便宜些的戰艦，裝備更多的遠程導彈還更實用。但是，如果在中國傳出開建第3艘航母時，印度沒有進一步的動作，在與中國的軍備競賽上顯然就落了下風。

(中時電子報)