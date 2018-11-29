8千字總結台中地檢署工作心得 他稱：行政無據、放牛吃草

一名在台中地檢署任職3、4年的錄事，用8千字揭發地檢署的各種亂象。（圖取字Google Map）

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中時電子報

台中地檢署一準備離職的錄事，在網路上撰寫工作心得，砲轟中檢行政無據、任用私人、浪費公帑等弊端，台中地檢署則表示，內容有些許的個人感受問題，但會檢視所提內容，如有類似事件會改進。

據《蘋果日報》報導，一台中地檢署離職的錄事在「Mobile01」上發文，表示「想分享一些近幾年工作上遇至的荒謬現象。」

離職錄事指稱，他到職第一天負責櫃檯收狀收文工作，然而櫃台卻沒有一套固定作業模式與可依循準則，後來他照著不起訴書中提到的機關收文標準作業流程辦事，卻被民眾告，兩月後因此調離收發室。

他並表示，有些刑期低於法定標準的判決、裁定，檢察官不知是無意疏忽或是另有隱情，常未提上訴使案件確定，讓犯人少關幾月幾年，或不得易科罰金變成得以易科；分案書記官更是靠交情和心情作事，表示「在我所經手過的業務上似乎看不到『依法行政』四字的影子。」

除了上述行徑，他也指責地檢署「任用私人、浪費公帑」，不僅三度雇用相同人員填補空缺，且該人員雖月領3萬7千，工作態度卻十分輕浮，送公文給檢察官時見辦公室門沒開，竟直接將公文丟在門口走人。

機關其他職員有許多人工作態度亦是十分散漫，不僅常趁著還沒到休息時間，就跑到餐廳吃飯，亂報加班費到上限20小時也沒人管，遺失公文案件也是常有的事，更常輕易的洩漏偵查案件內容及個人犯罪前科等資料給他人。

對於此文，台中地檢署檢察長張宏謀表示他與多數地檢員工都已看過這篇文章，張宏謀並表示:「如果有他說的事情，我們就檢討改進。」

書記官長林希美則表示，該名錄事任職中檢約3、4年，將在年底正式離職，對於他所提到提早用餐的問題，林希美解釋是有些同仁因勤務需要而提早用餐，對於資安問題等，會再加強宣導需依機關規定作業。

林希美提到，為避免工友送錯公文，他們早已要求送抵時需簽名。對於加班費的規定，林希美則說有要求主管掌握實際加班情形，錄事點名的約雇人員，林美西則表示，該名職代與同仁無親戚關係，前兩次為自行報考錄取，目前則由委外公司派任，薪水約2萬多。

襄閱主任檢察官謝謂誠則表示，發文內容許多部分皆為個人觀感，檢察機關主要是偵查犯罪，若有不法，同仁可以主動告發。

(中時電子報)

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