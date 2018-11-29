中國南方航空與美國航空擴大代碼共用和常客合作，提供更便捷的出行體驗

2018年11月29日 02:14 工商 張佩芬

中國南方航空與美國航空公司（AA）在廣州簽署了代碼共用合作擴大協定、常旅客合作協定以及休息室合作諒解備忘錄，雙方將進一步加強商務和戰略合作，為旅客提供更加便捷和優質的出行體驗。雙方預計在2019年1月開始擴大代碼共用合作、常旅客合作及休息室合作。

其中，代碼共用合作將覆蓋雙方執飛的中美主幹航線，並延伸到中國和美國境內的更多內陸航線網路。雙方將在南航承運的廣州-洛杉磯、廣州-舊金山、廣州-武漢-舊金山、廣州-紐約、瀋陽-洛杉磯，以及美航承運的達拉斯-北京、達拉斯-浦東、洛杉磯-北京、洛杉磯-浦東等中美主幹航線上實現代碼共用，高峰期每週聯合提供64個航班。

同時，雙方還將擴大在各自國家內陸航線網路的代碼共用合作，合作範圍包括從洛杉磯、舊金山、紐約前往美國21個城市的美航航線，以及從北京和上海浦東前往中國20個城市的南航航線。

屆時旅客可從南航銷售管道購買到實際由美航承運的南航代碼共用航班，也可在美航銷售管道購買到實際由南航承運的美航代碼共用航班，享受一票到底服務。

雙方還簽訂了常旅客合作協定和休息室合作諒解備忘錄。根據協定，南航會員乘坐所有美航的航班，里程均可以選擇累積至其南航帳戶，並兌換南航或美航的機票；而美航會員乘坐任意南航航班，里程可以選擇累積至其美航帳戶，並兌換南航或美航的機票。

由此，美航AAdvantage會員可以在南航每天飛往40多個國家地區的224個目的地的3,000多個航班累計和兌換里程。南航明珠會員可在美航每天前往50多個國家近350個目的地的6,700個航班上進行里程的累計和兌換。

2017年3月28日，南航與美航正式簽署《框架協定》、《股份認購協定》及系列商務合作協定。2018年1月18日，南航與美航正式開展代碼共用合作。

南航集團總經理助理張林表示，此次雙方達成的擴大合作協定意義非凡：“我們很高興與美航再續佳話，升級版的合作幫助雙方拓展和延伸航線網路觸角，通過資源分享滿足旅客的出行需求，這是一個以市場和旅客為導向、互補共贏的合作。雙方的合作順應了中美兩地頻繁密切的交流需求，合乎公司‘顧客至上’的價值取向，是南航構建新型合作夥伴關係的重要一筆。”

“我們對與南航這家亞洲最大的航空公司在合作關係上取得的進展感到十分高興”，美航總裁艾羅德表示：“我們期待在目前成就的基礎上進一步擴大我們的代碼共用合作，並加入在常旅客權益方面的合作。隨著北京大興國際機場即將在2019年啟用以及我們與南航全面合作的展開，我們對美航在中國市場的未來感到激動不已”。

目前，南航集團機隊規模突破800架，居全球航空公司第三位元，航線網路通達全球、日趨完善。在南航總部所在的廣州樞紐，南航通航點達到145個，其中國際和地區通航點51個。廣州與國內、東南亞主要城市形成“4小時航空交通圈”，與全球主要城市形成“12小時航空交通圈”，已成為中國到東南亞和澳新的第一門戶。每天有超過1萬名旅客搭乘南航航班從廣州中轉至全球各地，實現了“在這裡，遇見世界”的目標。

(工商 )