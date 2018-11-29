聯準會主席暗示升息近尾聲 道瓊大漲617點

2018年11月29日 06:15 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天說，當前利率「略低於」不刺激也不拖慢經濟成長的中性水準，暗示升息接近尾聲。由於投資人解讀鮑爾貨幣政策立場轉趨鴿派，美股盤中勁揚，3大指數收盤漲幅都達2.3%以上，道瓊工業指數終場大漲617點，月線由黑翻紅。

標普500指數收漲61.61點，漲幅2.30%，報2743.78點。

道瓊收漲617.70點，漲幅2.50%，報25366.43點。

納斯達克綜合指數收漲208.89點，漲幅2.95%，報7291.59點。

鮑爾10月初形容聯準會基準利率離中性水準「還很遠」，外界視為聯準會持續升息的訊號，導致美股近兩個月來表現疲弱。一般認為，鮑爾最新說法暗示聯準會可能提早停止升息，或放慢升息腳步。鮑爾今天指出，聯準會利率決策委員會成員9月提出的中性利率預估區間為2.5%至3.5%。聯準會9月升息後，聯邦資金目標利率達2%至2.25%，離中性利率預估範圍不遠。

華爾街日報報導，鮑爾2月就任以來，對利率低於中性水準的見解沒有改變太多。鮑爾10月那次發言，是回應聯準會是否會將利率升到高於中性的水準，當時他的語氣令外界認為聯準會持續升息意志堅定，今天的措詞似乎緩和投資人緊張情緒。

(中時電子報)