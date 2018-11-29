請蜜袋鼯陪老婆 老公愛的禮物

張語芩生平第一次養寵物，選擇蜜袋鼯，目標是讓牠們在身上爬不會跑走。（周麗蘭攝）

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張語芩的兩隻蜜袋鼯白白（左）、臭龜（右），白天若會躲在人的虎口睡覺。（周麗蘭攝）
兩隻蜜袋鼯白白（趴著）、臭龜（張眼者），白天愛睡覺。（周麗蘭攝）

鐵漢柔情！一名基層員警上班時間不固定，捨不得嬌妻夜晚孤單，得知老婆想要養蜜袋鼯，特地找了一公一母當愛的禮物。收到蜜袋鼯的張語芩，把老公的愛回贈2隻蜜袋鼯，看到牠倆就像老公陪在身旁。

張語芩是公務員，擔任警察的丈夫經常要輪班，兩人碰面的時間不固定，得互相協調找空檔相聚。

綽號晴子的張語芩從沒養過寵物，養蜜袋鼯之前，老公才領養一隻差點被安樂死的紅貴賓，丈夫以為她養了紅貴賓會忘記孤單，沒想到張語芩對狗的感覺還好，其實她最想養的是蜜袋鼯。

張語芩說，從網路看到蜜袋鼯很會跑，一旦和飼養者建立關係，就就會像小孩一樣黏，很想要養看看，老公得知她對狗的感覺普通時有點「傷心」，但一聽說朋友有養蜜袋鼯，立刻開口「我老婆也愛這個！」要了公母2隻。

張語芩養的2隻蜜袋鼯約3個月大，母的叫「白白」、公的叫「臭龜」，臭龜的活動量大，吃得少長不大，看起來黝黑；白白不愛動又吃得多，身上紋路被撐開，看起來比較白。

養狗要遛狗，養蜜袋鼯要幫牠們刺激便意，張語芩每天用衛生紙擦擦牠們的肛門，很快就能解出長長的便便，一點也不臭。

目前2隻已經開始會撒嬌，抓在手上會在她的虎口睡著，睡到腳張開開，露出像飛鼠的翼，很可愛， 她希望有一天牠們可以在她身上爬而不走丟。

自從有了老公的愛的禮物，張語芩感覺比較不孤單，晚上看著蜜袋鼯在籠子裡面跑，就想到老公也在努力上班著。

(中時 )

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