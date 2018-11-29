11月29日三大報頭版要聞

2018年11月29日 07:15 中時電子報 綜合報導

@中國時報

新人新政、龍規燕不隨！被台中市長林佳龍視為重大建設的山手線，市長當選人盧秀燕28日表示，將暫緩興建山手線，在地方引起震撼。前高雄市長陳菊任內推動的高雄輕軌第2階段，新科市長韓國瑜也指出，將傾聽市民與專家意見後通盤檢討。交通部則盼盧慎慮。

韓國瑜衝破藍綠界線拿下南方政治堡壘：高雄，寫下2018大選最驚奇一頁，更讓高雄成為政治震央，重創蔡政府元氣。如今，這位台灣新政治領袖，在入主高市府前夕接受旺旺中時媒體集團專訪，從經濟、兩岸、藍綠惡鬥談到「民生才是王道」的民主2.0。以下，就完整摘錄韓國瑜的精采訪談。

農委會主委林聰賢昨日明確指出北農總經理吳音寧「階段性任務已經完成」，外界解讀吳即將被撤換。對此，台北市長柯文哲表示，對於未來新任人選只有2個條件，首先是專業，接著是要願意進議會備詢，還說「不要不來，都我當炮灰，我是不爽在這個地方」，暗諷吳音寧的意味相當濃厚。

針對民進黨在九合一敗選，民進黨新潮流系立委段宜康27日在立法院院會怒轟同是新潮流的行政院長賴清德。但其實造就高雄市長當選人韓國瑜掀起「韓流」的，不正是他自己嗎？如果當時段宜康不硬拔韓國瑜北農總經理的位子，民進黨會在今年選舉被「韓流」給淹沒嗎？

@旺報

台灣九合一選舉過後，大陸國台辦主任劉結一28日首次出席公開行程，提及了兩岸議題，但避開了媒體堵訪，也並未針對選舉結果發言。他表示，民進黨與台獨勢力推行去中國化、搞漸進台獨，形同割裂兩岸歷史文化連結，試圖扭曲事實與挑動兩岸同胞對立，這種行徑損害兩岸同胞利益是注定要失敗。

台中市長當選人盧秀燕28日表明，東亞青運是胡志強市長爭取到台中非常重要的國際級賽事，她會盡力協調、爭取恢復舉行，但先前的軟硬體和計畫或有擱置和延宕，上任之後必須全面盤點，要辦就要辦好。不過，同一天，大陸國台辦發言人馬曉光在例行記者會表示，取消台中東亞青運會是東亞奧委會全體理事會集體的決定。此言透露出大陸方面的態度，台中市要申復並不樂觀。

才剛於11月亮相珠海航展的大陸第五代匿蹤戰機殲-20，已宣告能實現全疆域作戰，目標將列裝500架。但殲-20在列裝的過程裡仍將持續改良，除了發動機外，殲-20也考慮更換與F-35戰機APG-81主動相位陣列雷達性能相當的3陣列主動相位陣列雷達「KLJ-7A」。

由《旺報》《海西晨報》新浪網主辦，[2018海峽兩岸年度漢字評選]活動，分別由兩岸名人推薦36個字，讓兩岸網友在新浪網網頁上，票選最能代表兩岸現象的漢字，從11/29-12/5票選，選出10個入選字，於12/6-12/13進行第二次票選，於12/14在台北舉行揭曉記者會。

@工商時報

韓流魅力無法擋！繼日前建商宣布將南下高雄推案400億之後，義联集團昨（28）日表示，計劃加碼210億元投資高雄義大世界，若包括原有投資計畫部份，合計總投資金額超過300億元；此外，遠東集團徐旭東也表態，絕對會加碼投資高雄。韓總上台，高雄頓時成為各企業爭相投資的聚寶地。

美國政府首次在台灣購置不動產！台北市天母大使館特區的「新美齊天母」預售豪宅案，被美國政府在台協會AIT相中，以總價達11.6億元，一次「打包」，預購12戶官邸，創下美國政府在台購置不動產的史上第一例，也意味著美國對於台灣的友好和信任。

針對中華電信領軍的純網銀國家隊之後，知情人士指出，近期將再有新成員加入，且均為外資機構，其中一家據悉是投資台灣上市公司規模最大的外資貝萊德旗下公司，另外一家則是來自香港和匯款業務相關的外商公司。

行動身分識別服務（Mobile ID）明年元月正式上路！台灣網路認證公司（TWCA）所成立的TWID身分識別中心昨（28）日與五大電信公司共同簽約，未來透過手機就可以進行實名認證，象徵台灣行動實名認證機制全面啟動。

(中時電子報)