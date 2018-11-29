韓國瑜勝選 六合夜市茶葉店老闆：傳有900團陸客要來觀光

昔日六合夜市每晚6點到10點擠得滿滿都是人，其中8成是陸客。（本報資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

高雄市準市長韓國瑜在參選時強調高雄要拚經濟，在他當選後就傳出許多好消息！在六合夜市賣茶葉的老闆歐至成指出，從勝選第二天，六合夜市就陸續聽到北京已經有900團陸客準備來高雄觀光消費，「韓國瑜讓基層百姓對經濟有了新期待與希望，這股力量對城市發展很重要」。

韓國瑜參選口號「貨出去，人進來，高雄發大財」打動不少選民，韓選後力拚兌現政見，日前曾在直播時透露已有10家公司要來高雄投資。此外，高雄市遊覽車公會榮譽理事長江其興也表示，已經有些大陸團希望安排「三山」行程，還要吃滷肉飯，更想看看韓國瑜造勢場所。

此外，據中評社報導，過去專做陸客生意的茶葉攤販歐至成指出，「高雄經濟這兩年太悶了！」他說這兩年兩岸交流停滯，高雄哪有什麼陸客，他的生意都是幾年前建立起來的。他也提及，很肯定韓國瑜競選期間「政治請到台北、經濟留在高雄」的口號，他認為高雄現在百廢待舉，大家都期待韓國瑜能夠好好幫高雄拚經濟，把人潮跟錢潮帶進來。

至於目前是否有感受到六合夜市的氛圍或店租起漲嗎？歐至成說韓國瑜還沒就任，很多人還在觀望。但他認為韓國瑜只要就職，大概前3個月就可以嗅到風向跟味道，現在說還太早，「不過夜市內很多人已經在期待韓國瑜12月25日的就職」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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