DPP遭民意否決 哈佛學者：蔡英文3項皆輸

2018年11月29日 08:05 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

九合一六都投票人數。(圖／中時電子報製表)

2018九合一縣市長選舉剛結束，執政的民進黨在多個縣市潰敗，包含選前預估五五波的台中和高雄都一夕翻盤，面對選後出現的「地方包圍中央」態勢，美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究員、台南大學行政管理學系主任馬群傑指出九合一選舉結果，民進黨有三輸。

馬群傑接受港媒《中評社》訪問指出，目前看來，蔡英文對既有的政策走向沒有大幅調整的跡象，往後的民意挑戰只會更形嚴峻，民進黨在這次選舉有三輸，分別如下：

第一，民進黨輸掉了大半版圖。國民黨從6個縣市執政，秋風掃落葉贏得15個縣市，還一舉拿下了新北、台中、高雄。民進黨原執政13個縣市，選後慘敗只剩6個縣市。縣市長得票率，國民黨48.79%、民進黨39.16%。

第二，綠營民代席次大失血。國民黨於全台縣市議員得票率40.39%，民進黨則為31.05%，國民黨9縣市拿下過半議會席次，其中包括台北、新北、桃園、台中、高雄等五都，民進黨未有席次過半縣市。民進黨在台南雖贏市長，但議員席次並沒有過半，許多選區都被國民黨籍議員超前。

第三，公投結果連民進黨的重大政策、價值都被民意否決。「公投十案」的投票結果，與民進黨倡導的政策、價值幾乎都是相衝突的，「民進黨的主張、政綱政策都不被台灣主流民意、多數選民所接受」。

馬群傑認為，蔡英文若不回應民意，硬要堅持走既定路線，不做大幅度調整，未來只會遭遇更大的衝擊；現在，黨內已經有人不耐煩，蔡面對黨內的挑戰，如果不能將權力放鬆，而是更緊縮權力，只會遭至更多的責難，賴的機會就愈大。

(中時電子報)