輸到脫褲！行政院長免下台 林濁水痛批小英荒謬

2018年11月29日 08:07 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2018縣市長大選，民進黨空前慘敗，連執政20幾年的大票倉高雄都遭國民黨拿下，創下民進黨創黨以來最難堪的紀錄。然而，這麼慘烈的結果，總統蔡英文處理方式竟是自己辭職黨主席，秘書長洪耀福下台負責而已，最該負責任的中央政府卻是一個都沒處理，氣得前立法委員林濁水痛批小英破壞扁馬時期建立傳統體制！

林濁水在《美麗島電子報》發表文章表示，這次選戰民進黨輸得有多慘，輸到民進黨創黨的本錢都賠了！但蔡英文創下最大慘敗後，中央行政體系居然都沒有人負責，只有她和洪耀福兩人辭職負責，甚至為了繼續掌權，還只顧自己安排自己人馬。小英此舉根本破壞前總統陳水扁和馬英九建立的體制，是台灣民主化以來之所未有，相信也將絕後。

民進黨有一個傳統，就是選舉選的不夠好，沒有達到預期目標的時候，一定有人要辭職。因此如果中央執政，行政院長就須負責，這從陳水扁執政的2000年到2008年都是如此。

2001年立委選舉，民進黨的預期目標是國會過半，選舉的結果沒過半的目標，行政院長張俊雄辭職。2004年底立委選舉，泛綠陣營仍然未過半，行政院長游錫堃照辭職。2005年民進黨地方三合一選舉敗選，縣市長從10席掉到7席，失去執政16年的台北縣，行政院長謝長廷全都下台。唯一不一樣的，只有2008年立委改選民進黨大敗，但是因為已經距離總統任期屆滿4個月，換上的也只是看守內閣，所以才留任。

而陳水扁所建立的只要敗選或未達目標，行政院長辭職慣例，到了馬英九當總統後，依然延用至今，因此2014年九合一大選國民黨選戰大敗，行政院長江宜樺辭職。2016年總統大選，國民黨慘敗，行政院長毛治國辭職。

回顧這樣的歷程，不管是馬、扁，只要選舉失敗，行政院長沒有不辭的；沒想到蔡英文為了自己繼續掌權，居然可以破壞馬扁兩位前總統建立的體制，真是空前絕後！

林濁水質問小英口口聲聲說要負責，問題她是總統，要怎麼負責？憲政上機制的設計是閣揆、部長都沒有任期的保障，所以負責的方式就是下台；但是總統有任期保障，要罷免程序上形同不可能，除非小英自己辭職，但這可能嗎？君不見小英現在依然忙著安插自己人馬，捍衛自己實質的影響力。

(中時電子報)