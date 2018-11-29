京阪電車針對海外旅客推出超值1日、2日乘車券

2018年11月29日 09:12 中時 黃菁菁

京都東福寺有號稱京都第一的紅葉美景。(黃菁菁攝)

京都賞夜楓的名景點清水寺。(黃菁菁攝)

京都伏見稻荷神社因看不到盡頭的上千座紅色鳥居而聞名。(黃菁菁攝)

京阪(KEIHAN)電車即日起至2019年3月31日針對短期入境日本的海外觀光客推出京都、大阪觀光超值乘車1日劵及2日券，在有效區間內，可不限次數的搭乘京阪電車全線以及除了大津線之外的男山纜車線。

外國旅客在本國或到當地都可購買京阪電車的超值乘車券，但事先在海外上網購票票價更優惠。旅客可選擇自己想走的區間、路線，購買不同的票券，票價從1500至500日圓不等。

京阪電車官網及車站的宣傳單還附推薦的精選行程介紹。例如，1天可搭電車走完具代表性的建築平安神宮、伏見稻荷大社、東福寺，還介紹中途的特色美食餐廳。1300年歷史的伏見稻荷神社因看不到盡頭的上千座紅色鳥居而聞名，東福寺除了擁有日本最古老且最大規模伽藍的古剎外，秋天更有號稱京都第一的紅葉美景。

搭電車賞楓的推薦行程則分嵐山、貴船、比叡山、東山等4個方面，外國旅客可以依規畫好的行程，輕鬆地找到東福寺、清水寺、南禪寺、法然院、哲學之道、永觀堂、渡月橋、天龍寺、比叡山延曆寺、貴船神社等賞楓名景點。

(中時 )