韓冰邀約高雄觀光 王世堅一秒淪陷：我可以廢物利用

2018年11月29日 09:03 中時電子報 張達智

韓冰當面邀約到高雄觀光，王世堅一秒融化

韓國瑜當選高雄市長，不論網友、媒體如何拱，台北市議員王世堅就是堅決不跳海、不跳愛河。只不過，當韓總愛女韓冰開口邀約到高雄觀光，王世堅一秒融化靦腆說：「如果我們高雄民眾認為有用，我多少可以廢物利用。」

王世堅、韓冰昨晚在政論節目《54新觀點》同台，談到「跳海」話題，王世堅堅決表示沒有違背承諾，當時的公開承諾是陳其邁當選，他跳海慶祝陳其邁當選。

主持人問韓冰的看法，韓冰一開口就是點頭甜笑：「不好意思議員，給你造成困擾」，更說爸爸韓國瑜很欣賞王世堅議員，「選民服務做的沒話講，對選民都很用心，然後又是一個說到做到，很說話算話的人」。

主持人陳斐娟接話：「唉唷！你這樣子暗示他。」韓冰緊張地說：「真的真的(指韓總很欣賞王世堅)！喔不是！對不起！我不是在講那個（跳海）。」韓冰如鄰家女孩般的反應引起錄影現場哄堂大笑。

陳斐娟接著向王世堅說：「韓國瑜很欣賞你，你考慮一下，去幫高雄拚一下觀光、拚一下經濟！」王世堅似乎已被韓冰融化，靦腆笑說：「如果我們高雄的民眾認為(我去)有用，我多少可以廢物利用。」

韓冰更向王世堅表示，「議員如果來高雄，爸爸可以泡茶給你喝、幫你洗茶杯」，王世堅再次尷尬笑說「謝謝、謝謝，我不好意思啦！」，讓一旁來賓都忍不住拍肩調侃「第一次看到王世堅這麼靦腆，幾百次，第一次看到他這樣子，還結巴。」

(中時電子報)