防範非洲豬瘟 高市府三管齊下

為防範非洲豬瘟疫情，高市府設下3道防線加強稽查。（高市動保處提供）

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為防範非洲豬瘟疫情，高市府設下3道防線，農業局輔導肉品市場及養豬場加強門禁管制與消毒、衛生局擴大查緝市面上違法大陸豬肉製品、環保局則加強掌控廚餘並依規定要求蒸煮後才能再利用。

高市農業局動保處表示，目前防檢局曾在金門小三通水頭碼頭、台中清泉崗機場農產品棄置箱內的大陸香腸，發現非洲豬瘟病毒，雖然沒有真正「入關」，但已到國境大門，危機升溫。

動保處呼籲，民眾切勿自大陸等非洲豬瘟疫區攜帶肉製品或郵寄包裹入境，以免重蹈1997年爆發口蹄疫造成畜牧產業損失2000億的覆轍，並要求養豬業者加強豬場門禁管制及自衛防疫工作。

國境檢疫部分，農委會防檢局正密切進行管控，高市動保處在養豬場防疫輔導部分已辦理11場570人次「非洲豬瘟防疫宣導講習」，並加強38場廚餘養豬場全面訪視要求依規定蒸煮，衛生局也擴大稽查市售豬肉加工品198場次，環保局則將於12月初加強違法廚餘養豬場稽查。

動保處長葉坤松指出，非洲豬瘟具高傳染性、高死亡率、目前無藥可醫也無疫苗預防，發生場必須全場撲殺嚴防疫情擴散，呼籲業者強化畜牧場自主性生物防疫措施、嚴格落實門禁管制，更重要的是民眾千萬別夾帶生肉或肉製品入境，才能將疫情阻隔於境外。

(中時 )

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