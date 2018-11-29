藍縣市長拚九二經濟 鄭文燦喊話有玄機

2018年11月29日 09:10 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018縣市長大選，民進黨獲空前慘敗，連大本營高雄、六都中的新北、台中相繼丟掉，而國民黨的準高雄市長韓國瑜、準台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱拋出要以「九二共識」拚經濟，成功守住桃園的鄭文燦在選後喊話，認為兩岸交流就是交流，不應該有藍綠差別，也不應該附加任何政治條件。

據據港媒《中評社》報導，今年國民黨大勝，拿下15個縣市首長，儼然形成「地方包圍中央」態勢，而桃園高票連任的鄭文燦喊話，恐成為現階段綠營城市交流的「主旋律」。

綜觀來看，鄭文燦為何不怕15＋1（國民黨15縣市＋無黨籍台北市）？實因桃園得天獨厚，有台灣最大的機場，能夠當選桃園市長，向來不是「窮孩子」，國民黨留下大筆祖產，讓鄭不愁吃穿。美國財經媒體28日報導，隨著美中貿易戰迅速升溫，桃園市的地理位置加上腹地條件，最受回流台商的青睞，桃園將成為最大受益者之一。

當國民黨高雄、台中贏回政權，想要透過九二共識打開大陸市場，尤其吸引陸客來台觀光，已經綠色執政四年的桃園，真的不怕？

數據顯示，2018年10月慈湖遊客人次5萬9727人，跟去年同月份6萬5050人次，負成長8.18%，角板山行館也是負成長6%，小人國遊樂區更是負成長57%。另外，2012年慈湖遊客人數為366萬人，2013年359萬人，2014年373萬人，2015年331萬人，2016年228萬人，數字一直往下掉。有趣的是，銀聯卡在台刷卡消費前4大縣市，桃園刷卡金額，2016年73.89億元，2017年61.54億元，減少12.35億元，減少幅度約16.7%。

桃園因為中美貿易戰，間接受惠，桃園向來也不是陸客來台主要觀光地區，除了兩蔣慈湖，綠色執政的桃園，可以不要陸客或兩岸經濟財？美中貿易戰，台灣確實間接受惠，但是可能短期現象，畢竟大陸內需市場更大，一旦蘋果供應鏈又遷回大陸甚至回美國本土，桃園產業發展可能「短多長空」。

(中時電子報)