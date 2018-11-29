衛福部長視察苗栗醫療資源 籲豎立品牌要有信心

立法院社會福利及衛生環境委員會與衛福部長陳時中28日到苗栗視察醫療資源及設備，針對縣內醫療與長照政策給予肯定。（巫靜婷攝）

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巫靜婷

立法院社會福利及衛生環境委員會28日由召委陳宜民、立委徐志榮、衛福部長陳時中等相關單位共同考察苗栗縣醫療及長照資源，視察弘愛護理之家、大千醫院及部立苗栗醫院後，旋即轉往縣府召開座談會聽取衛生局簡報，並針對縣內醫療資源與長照布點給予肯定。

衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣已邁入高齡社會，65歲以上長者約有8萬5361人次，老年人口占總人口比率15.8％，面對長期照顧需求人口遽增，縣府積極推動社區整體照顧服務系統ABC，分別為社區整合型服務中心、複合型服務中心及巷弄長照，目前已布建完成31A-88B-64C。

部長陳時中表示，苗栗醫療資源進步很大，目前重度急救責任醫院條件及設備已滿足，但急性創傷救護的成效仍需觀察，經視察後發現苗栗醫療環境並不差，苗栗要豎立屬於自己醫療的品牌，並對品牌有十足的信心。

陳時中與陳宜民視察弘愛時，皆對其的醫護環境及視病如親的態度讚譽有加，並強調在中央與地方的配合之下，能帶給苗栗鄉親最好的醫療照顧。

縣長徐耀昌指出，目前苗栗醫療園區BOT已辦理招商公告中，重度急救責任醫院衛服部也挹注1億元補助大千醫院，增設縣內急重症醫療能量，社區醫療網路部分，有13個社區醫療群，118家基層診所參加，致力布建綿密醫療資源，使長照服務更加完善。

(中時 )

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