台中山城「三慢」特色 吸引海外遊客爭相體驗深度旅遊

新峰農場推出的「葡萄樹下的下午茶」，贏得海外遊客的青睞。（圖／曾麗芳）

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坐在結實累累的葡萄樹下，吃著農場的手作點心、水果飲品，真是愜意。（圖／曾麗芳）
到新社深度旅遊時，可到「阿亮香菇園」體驗採菇樂。（圖／曾麗芳）
到新社深度旅遊時，可到「阿亮香菇園」體驗採菇樂。（圖／曾麗芳）
位於大坑的米笠休閒莊園，不僅提供美食，也可品嘗到以園區自種的樹葡萄、橘子等熬煮的果醬製成的小點心。（圖／曾麗芳）
木佃軒民宿供應的手做早餐，既豐盛又充滿活力。（圖／曾麗芳）

國民旅遊已逐漸走向主題及深度旅遊的趨勢，台中市觀光旅遊局為吸引遊客對台中有更深入的旅遊體驗，將台中山城，包含東勢區、石岡區、新社區、和平區及大坑地區，建構成為具「慢活」、「慢食」、「慢遊」三慢特色的旅遊廊帶，近年來頗受海外遊客的喜愛；尤其是星、馬、港等地遊客，對以「新社花海」打響名號的新社山城，特別有好感。

呼應交通部觀光局推動「2019小鎮漫遊年」，中市觀旅局推出「山城慢遊、心體驗」新品牌，透過「慢認證」、「慢培力」、「慢遊程」多方策略，期望催生出兼具地方特色與永續發展Long Stay的慢旅環境。

為此，台中市觀旅局授證通過「台中山城慢認證」30處優質店家，新社區餐飲類就有菇神、又見一炊煙、千樺花園；觀光休閒類有薰衣草森林、新峰農場、阿亮香菇園、百菇莊、安妮公主花園、沐心泉休閒農場等；旅宿類有木佃軒民宿、橄欖樹農莊、月湖老家；北屯區餐飲類則有以「無毒蔬果生態」為訴求的米笠休閒莊園、水母吃乳酪等；石岡旅宿類有「初心旅行農莊」。

台中市觀旅局表示，期盼「台中山城慢認證」30處店家與政府共同推動「慢活」、「慢食」、「慢遊」，吸引旅客延長停留時間，單點深入體驗。

例如安排新社2日遊時，第1天上午可先到「阿亮香菇園」體驗採菇樂；下午再到新峰農場享受「葡萄樹下的下午茶」，每人300元，8人以上即可預定。坐在結實累累的葡萄樹下，吃著農場的手作點心、水果飲品，好不愜意啊，吸引來自海外的遊客紛紛造訪體驗；新峰農場也接受團體午餐預定，16人以上、只要提前1周預訂即可，套餐售價從980至1,380元，有雞肉、羊肉、牛肉等主菜可供挑選。

到了夜晚，新社區的旅宿有很多選擇，每家民宿都有主人獨特的風格。包括木佃軒民宿、橄欖樹農莊、月湖老家，各有其擁護者；其中，地理位置居高臨下、農莊綠意盎然的「橄欖樹農莊」，整個農莊種滿了各種樹木、花草，白天與夜晚各有不同的風情，莊主傅慶泉親切幽默、喜歡與遊客打成一片，還可品嘗到手工現炒的玉米花，好吃又爽口。

隔天上午，遊客可到沐心泉休閒農場賞花、散步；中午到新社知名的「菇神」觀景複合式餐廳，享用「原木冬菇土雞鍋」、「原木菇酸筍鴛鴦鍋」、「菇神家傳菇菇鍋」等各種菇類美食；下午可以到白冷圳走走、再到「安妮公主花園」體驗香草拓染DIY，新社2日遊輕鬆又愜意。

(工商 )

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