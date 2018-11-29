被點名當主席 林濁水：蘇嘉全想出怎樣跟總統轟烈完成夢想了？

2018年11月29日 09:25 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

民進黨大選慘敗，總統蔡英文請辭黨主席負責，日前傳出立法院長蘇嘉全將辭去並參選民進黨主席。對此，前民進黨立委林濁水認為，蘇嘉全說被點名當主席，一定有其理由，被點名的人都要好好的想，林說若蘇還沒想出理由，不妨拿出勇氣去問問。此外，對於蔡英文說未來會轟轟烈烈地討論黨務，林濁水直言「請問蘇嘉全想了半天，想出要怎麼樣跟總統一起完成這個偉大的、轟轟烈烈夢想了嗎？」

總統蔡英文在敗選後宣布辭去黨主席職務，民進黨中常會昨日推舉基隆市長林右昌擔任代理黨主席，將負責推動黨主席補選工作。政壇也傳出蘇嘉全將參與民進黨主席選舉，為此還將辭掉立法院長職務。蘇嘉全昨表示，很多人都被點名到承擔黨主席的工作，包括他自己和所有被點名到的人，都應該思考如何讓民進黨永續執政。蘇嘉全認為，政策不是死的，應該盤點過去通過的法律案，或是相關政策需要調整，民之所欲才是調整的方向。

對此，林濁水在臉書指出，蘇嘉全說被點名當主席，一定有其理由，被點名的人都要好好的想。「不知道想了好一段時間了，蘇嘉全已經把理由想出來沒有。如果沒有，何妨拿出勇氣不必那麼客氣，去問一問」。林說無論如何，民主國家的政治好領袖不是該先基於自己的理想確定爭取位置的理由，而不是費盡心思去想一想點名的人的理由？

至於總統說將來的主席一定會轟轟烈烈地討論黨務，林濁水認為，在民主國家如果要轟轟烈烈討論施政戰略路線黨政關係在左翼政黨是有的，但即使如此，卻從來沒聽說過把「純黨務」轟轟烈烈地討論的，他說如此開天闢地創舉，一旦成功，歐美日各國肯定都得到台灣來取經。「請問蘇嘉全想了半天，想出要怎麼樣跟總統一起完成這個偉大的、轟轟烈烈夢想了嗎？」

(中時電子報)