打造戶外草地電影院 理想大地旅展獲最佳創意大獎

2018年11月29日 10:42 中時 張祈

花蓮理想大地渡假飯店別出心裁的攤位設計，在ITF台北國際旅展中榮獲「最佳創意大獎」。（張祈翻攝）

為期4天的ITF台北國際旅展風光閉幕，花蓮理想大地渡假飯店別出心裁的攤位設計，將台灣花東縱谷的壯麗美景、歐式風情的西班牙城堡搬進展場內，在眾多攤位中以打造一處戶外草地電影院，並設置兒童安全遊戲區，提供民眾駐足空間，貼心又有創意的設計，也在這次旅展中榮獲「最佳創意大獎」。

草地電影院的創意來自於理想大地多年來推廣的綠色品牌精神，捨棄制式桌椅，消費者與服務人員席地而坐，並奉上獨家產品西班牙蜂巢糕及萬壽溫菊茶，為因應今年首度開放兒童入場的設計，讓孩子玩得開心，家長也可以安心尋覓商家，是展場的高人氣攤位。

理想大地指出，年初花蓮大地震重創地方觀光產業，中央接續推出多項觀光補助專案，3355專案就有上千組訂房遊客，旅展中詢問度最高的就是觀光局暖冬方案「前進宜花東•高屏暖冬遊」補助優惠，目前已接獲超過一千組搭上暖冬訂房的訂單，為這次旅展創下1200多萬的成績。

觀光局暖冬補助名額無上限，年底前入住最高折抵2500元！理想大地指出，12月底前入住理想大地，符合條件就可享一房最高補助1500元，交通最高再補助1000元，更多詳情請查詢官網www.plcresort.com.tw，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。

(中時 )