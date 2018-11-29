林右昌代理主席 基隆人怒：民進黨沒人了嗎？

蔡英文（後）請辭黨主席，民進黨中常委28日一致推舉基隆市長林右昌（前）擔任代理主席。（資料照片）

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中時電子報
李月華/綜合報導
民進黨林右昌任代理主席 「協調補選新任黨主席」

民進黨在九合一大選慘敗，總統蔡英文辭黨主席，昨天中常會確定推舉連仼成功的基隆市長林右昌代理黨主席。林右昌昨天晚間在臉書吐露接下這顆燙手山芋的心情，他説，艱困時刻，唯有勇敢承擔。他並說，他代理黨主席，重點不在世代交替，希望黨內同志深切檢討哪裡做錯了或做壞了，一起承擔、共同面對，互相補位不是互相卡位。

林右昌說，在民進黨最艱困時刻，黨需要我，我義不容辭、勇敢承擔，我想，民進黨唯有反躬自省才有進步空間，才能再度獲得人民的支持。他強調，代理黨主席是「暫時性的代理職務」，只有1～2個月左右的時間，主要是協助黨主席補選順利，還有台北及台中兩席立委黨內提名作業。「我是現任基隆市長，當然以市政為重，不會讓暫時性的黨務工作影響整體市政運作。」

然而仍有網友頗不以為然留言說，「其實我有點失望 ，我反而希望你好好用市政 ，外務太多 ，難免分心」「不要去淌這個混水，把基隆弄好。民進黨沒有人了嗎？為什麼要兼任？滾石不生苔。你是基隆人選出來，要搞清楚，只為基隆人服務。身為首長，要以身作則，身兼數職（叫公務員不要兼差，自己卻無法度操弄），只會讓市民覺得$：你這樣做只是佔缺…」。

更有人直言：「市長啊⋯⋯票投你是因為你讓我們看見基隆市真的有改變，至於民進黨怎麼樣，真的不干我們的事。（年輕人選人不選黨）還希望你能多花點時間與心思於建設基隆、改變基隆。」

也有網友說，推薦剛卸除台中市長職務的林佳龍(編按：新舊縣市長交接時間為12月下旬)擔當黨主席一職。一來有治理台灣第二大城台中市的成功經驗，二來剛卸職心無旁騖，更可專心黨主席重要職務。

(中時電子報)

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