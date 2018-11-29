丁守中落選 羅智強分析：這次選舉新增「站得住」門檻

2018年11月29日 09:57 中時 張立勳

台北市準議員羅智強29日接受廣播節目訪問，他談到今年北市長選舉，中選會無能造成市長候選人丁守中落選，因為選舉增加了一個「站得住」的門檻，很多長輩都因為不耐久站放棄投票，尤其北市長者一面倒反對市長柯文哲砍敬老禮金，這樣的選舉已秉除一群人透過投票表達意志的機會，也是造成丁落選滿重要的原因。

羅智強在議員選舉當中，衝出4萬多票，拿下全台北市第一，主持人提問是否因此造成議員歐陽龍落選，他說，歐陽龍輸得有點冤，由於老人家站不住，很多票沒開出來，同時受到「吸票機」耳語攻擊，2個因素發酵造成落選，否則歐陽龍在黨內民調是位居第一名。

這次九合一大選，外界認為有公投綁大選影響老人家很多，還有投票截止後有人繼續投票的問題，引起市長選舉爭議，丁守中為此提出驗票聲請與選舉訴訟。

羅智強表示，這次選舉新增了一個門檻叫「站得住」，站不住的人沒資格投票，排隊等投票要2、3小時，很多長輩都站不住，雖然全台各選區都有影響，但差距比較近的選區影響特別大，由於台北市長者一面倒反柯文哲，所以大多都是要投丁守中，不是敬老金政策對或不對的問題，但已秉除了一群人透過投票表達意志的機會，是造成丁落選滿重要的原因。

他指出，降低的投票率是很特定的一群人，很多人都說看到排那麼長就走了，等待不了就走了，至於訴訟上，未必能成為翻盤標準，因為這是推論，但不是可驗證結果，對是否可成為選舉為效理由仍是一個問號，在於法官心證。丁守中採取的法律行動已和勝負無關，恐怕難以翻動選舉結果，重新投一次票，柯文哲還是會勝出，因為已經公開棄保了。

外界質疑是故意設計使丁守中成為落選受害者，羅智強說，他不認為是刻意的，應該不會有人算到這麼遠、這麼深，在這情況下，偶發機率較大，其實就是中選會無能，重點還是回到訴訟程序，客觀檢驗這件事。

(中時 )