孫大千點名民進黨10大豬隊友「要下架」 否則賠上2020

2018年11月29日 09:52 中時 張國欽

民進黨2018年九合一大選輸到脫褲，全國縣市13席剩6席，6都剩2都，執政期中考死當，總統蔡英文投票日當晚就宣布辭去黨主席，並強調應由她扛起敗選責任。前立委孫大千29日在臉書發文表示，蔡英文又不能請辭下台，「要如何一肩扛起所有責任？這不又是一句空話嗎？」還說，如果民進黨真的希望能夠救亡圖存，力挽狂瀾，建議在最短的時間內，不論是用勸退、勸辭、或是撤換的方式，讓下列十大「豬隊友」下架，「如果捨不得這10個人，保證會賠上民進黨2020年的政權。」

孫大千點名的民進黨十大豬隊友名單及理由如下：

第1，副總統陳建仁: 823水災時，當南部鄉親還泡在水裡，但是這個人卻在金門玩好玩滿了3天。

第2，總統府秘書長陳菊：把高雄市整到「又老又窮」，和滿朝盡是「菊家班」。

第3，行政院長賴清德：「幹話王」的形象早已深植人心。

第4，行政院發言人谷辣斯：不但有酒駕前科，更不忘記把政府提供給弱勢原住民的法扶資源「用好用完」。

第5，駐日代表謝長廷：有空回台輔選黨內同志，卻無心援助台灣旅客。

第6，交通部長吳宏謀：高雄市5千個「天坑」的推手，以及普悠瑪事件的政治責任。

第7，農委會副主委李退之：豐年社社長汪文豪的「被請辭事件」。

第8，監察委員陳師孟：替民進黨把司法檢調系統，幾乎一次羞辱、踐踏、得罪完畢。

第9，北農總經理吳音寧：看到這位有蔡英文當靠山的「高級實習生」，只會讓年輕人一肚子怨氣。

第10，中華電信董事長鄭優：從「499之亂」，到後續的內部爭議連環爆，他必然將會成為在野黨的下一個靶子。

(中時 )