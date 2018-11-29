強勢回擊 不向謊言低頭！ 吳音寧：董事會決定我的去留

2018年11月29日 09:50 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉 、 莊楚雯

北農總經理吳音寧接受媒體聯訪

六合一大選民進黨慘敗，在外界一片究責聲浪中，農委會主委林聰賢昨公開點名北農總座吳音寧，指其階段性任務已完成，暗示吳將去職。對此，吳音寧上午召開記者會表示，她和她父親不是韓流助選員，她也不會屈服外界的炒作、不會向強勢謊言低頭，宣布「我個人的去留，由董事會決議」。

吳音寧表示，她出身在農村，一直以來都站在農民的立場，不管寫作，還是參與農陣，接任北農總經理理念都一樣，都是把公司治理好，把此全國最大的產銷平台治理好，她一直主張，不需要誇大的宣傳，務實面對問題、解決困難，包括漁市場改建、蔬果外銷等，可惜的是，一直以來有太多的造謠跟炒作，針對北農、也繞著她，到現在都還在講她的薪水、說她高薪。

吳音寧說，任何一個人來擔任北農總經理，薪水都是依循公司制度，不會比較多比較少，她跟韓總時代唯一不同的是，是獎金發放的制度。

對於外界指她父親是韓流的推手、助選員，吳音寧澄清，韓總已經去職數月她才被徵詢，並由董事會決議而定，呼籲不要把標籤往她身上貼，不只攻擊她，還攻擊她的老師、農委會副主委陳吉仲、她的家人、甚至小英總統。

吳音寧強調，她的態度不會變，將秉持務實的態度面對台灣的農民，實際的去解決這些事情，個人的去留不重要，交給董事會決定。她不會向強勢的謊言低頭。

農村陣線出身的吳音寧，二年前出任北農總經理後，爭議不斷，她不懂財報，被轟是年薪250萬元的高薪實習生後，她又用業務費送殘菜給溪州鄉、送洋酒，及用公費去旅遊等，一再被外界抨繫，最後竟驚動總統蔡英文出面力保。儘管如此，她還是因不懂果菜產銷制度，無力解決崩跌的菜價，讓農民反感，成為壓倒她最後一根稻草。

(中時電子報)