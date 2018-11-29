敗選檢討勞基法？ 許銘春：再調整須慎重

勞動部長許銘春表示，基於法律穩定性，勞基法短期再啟動修法須慎重。（游昇俯攝）

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九合一大選民進黨政府慘敗，今年的勞基法修法被外界認為是敗選主因之一，是否趁選後檢討，再啟動勞基法修法，勞動部長許銘春表示，基於法律穩定性，再啟動修法須慎重，是否調整勞工被砍的「七天假」，則會再與內政部研議。

立法院社福及衛環委員會今（29）日邀請勞動部就政府採購及最低價決標制度外包廠商員工職安提出專案報告。

許銘春會前接受媒體訪問表示，因為新修勞基法今年3月1日才上路，至今才8、9個月，基於法律穩定性，短時間再啟動修法需要比較謹慎。她說，各界對勞基法建議，認為有需要修正部分，勞動部會聽取各界意見主動檢討，但「短期啟動修法要再慎重」。

針對今年修法以一例一休交換砍了勞工七天假，勞動部是否將調整回來？許銘春則表示，當初砍七天假是內政部基於國定假日一致性所作調整，是否再調整以回應勞工朋友聲音，會再與內政部研議。

此外，勞動部將於本月底公布「最低工資法」草案，許銘春也說，勞動部這陣子拜訪勞資雙方，已聽取各界意見後做了一些整合，最低工資法確定將於明日預告。

對於立法院三讀通過「就業服務法」修正案，明定薪資未達4萬元職缺，雇主應主動揭示、告知求職者薪資範圍，不得採面議方式，明日亦將正式上路。許銘春也說，勞動部會再加強宣導，提醒業者4萬元以下薪資須明列清楚、不可籠統，以免不小心觸法。

(中時 )

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