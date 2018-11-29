日月潭精品咖啡產業精進　農民烘豆技術達職人水平

2018年11月29日 10:11 中時 沈揮勝

雲林古坑「2018台灣咖啡節國際烘豆大賽」，魚池鄉在前6名中占了2席，陳君豪（右三）、沈詠為（右一）分獲亞軍及第6名。（沈揮勝翻攝）

魚池鄉公所連年舉辦咖啡評鑑，有效提升日月潭精品咖啡產業品質。（沈揮勝攝）

日月潭精品咖啡生豆品質佳。（沈揮勝攝）

陳君豪（右）榮獲「2018台灣咖啡節國際烘豆大賽」。（沈揮勝翻攝）

獲獎興奮合照留念。（沈揮勝翻攝）

烘焙現場。（沈揮勝翻攝）

魚池鄉公所每年邀名師開辦咖啡知識技能教育訓練課程，對日月潭精品咖啡產業提升助益極大。（沈揮勝攝）

推動「3寶加1咖」，魚池鄉公所自2012年起，每年邀名師開辦咖啡知識技能教育訓練課程，並連辦日月潭精品咖啡評鑑、台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽，有效提升品質水準；最近，農友連續參加2項全國性烘豆大賽，分獲第2及3名，顯見技術已達咖啡專業職人水平。

魚池鄉長陳錦倫表示，10月下旬在國姓鄉舉辦的「2018全國咖啡烘焙賽」，總共有20多名全台菁英報名，冠、亞軍分別由台北市、新北市職業達人抱走，季軍則為魚池鄉「日月星舞民宿咖啡莊園」青年農友沈詠為獲得。

11月3、4日在雲林古坑所舉辦的「2018台灣咖啡節國際烘豆大賽」，沈詠為與魚池鄉另1名年輕咖啡農陳君豪，從60多名選手中脫穎而出晉級12強，再參加11月10、11日的總決賽。

結果陳君豪勇奪亞軍、沈詠為獲得第6；之前沈詠為已曾在此項大賽中得過第3名，證明魚池鄉咖啡青農，不管是栽培管理、生豆品質、烘豆技術層面，都已達到職人水準。

魚池鄉公所農經課長莊志堅表示，魚池鄉農友在7月參加南投縣政府所主辦的南投縣咖啡評鑑，年輕女性農友高郁淳在以「花音咖啡莊園」報名參賽獲得83.5分，在54個參賽樣件中勇奪頭等獎。

而沈詠為的媽媽康金葉則以82.92分獲金質獎；另1女農友王若嵐家族經營的「日月潭文武莊園」，則以81.92分得到優等。

此外，返鄉青年黃宥澄參加「2018WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽」傳出捷報，擊敗29名參賽者榮獲亞軍；黃宥澄同時也是魚池鄉咖啡產銷班成員，曾獲「全國咖啡烘焙賽」專業評審組冠軍。

(中時 )