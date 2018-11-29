拉近跟考古的距離 台南考古遺址入門指「南」12月1日上線

2018年11月29日 10:16 中時 曹婷婷

拉近國人與台南考古遺址的距離！你知道台南擁有近300處考古遺址嗎？為讓民眾瞭解更多台南考古遺址大小事，台南市文化資產管理處今年特別和網路平台「故事｜寫給所有人的歷史」團隊合作，共同製作《考古遺址入門指「南」》主題特輯系列文章，12月1日正式上線，透過淺白有趣文字，敘說考古故事。

考古聽來艱澀，但我們生活的空間場域卻與考古息息相關。台南擁有各式豐富有形與無形文化資產，交織成一部活歷史，然而考古遺址深埋地下，一直覆蓋著神祕面紗，考古彷彿只與專家學者有關，一般民眾難以親近，這也使得台南雖多達近300處考古遺址，但除了為人熟知的知名遺址外，大多數卻不為人知。

為拉近台南考古遺址與年輕人、市民的距離，並對文化資產保存工作產生更多認同感，文資處過去幾年持續推動考古遺址教育推廣活動，今年更與網路平台「故事｜寫給所有人的歷史」共同製作《考古遺址入門指「南」》主題特輯系列文章，以每2周1篇中篇文章、每周2篇短文頻率，在故事團隊網站、Facebook與Instagram上架。

讀者帶著智慧型手機，就像隨身攜帶一本「考古指南書」，將艱澀難懂印象的考古遺址學術知識，轉化為與生活貼近的常識。《考古遺址入門指「南」》系列文章將分為3大主題，分別為「台南市考古遺址與文化」、「跟著遺址地圖漫步」和「台南考古人日常」，透過深入淺出敘述，呈現台南考古遺址的不同面向。

文章中也將首次揭開「遺址巡查員」工作神秘面紗，還要告訴你這座美食城市的「史前台南美食」是用什麼煮的、台南人老祖先們生活空間到底長什麼樣子等，除了這些議題，文章也發揮「置入行銷」，向讀者說明在現行《文化資產保存法》，應如何面對考古遺址與人們生活的關係。

(中時 )