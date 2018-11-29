大勝後驕氣浮現 羅智強：2024國民黨必敗無疑

新科北市議員羅智強2展開四階段參選總統計畫，已完成第二階段。（翻攝自羅智強臉書）

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，國民黨獲得空前勝利，不僅縣市長大勝，連市議員都過半，但新科台北市議員羅智強認為這次國民黨獲勝是因為人民討厭民進黨的原因，如果國民黨沒有任何改革，那麼國民就算2020取得政權，2024也會大敗。

羅智強今接受資深媒體人黃清龍廣播節目《POP撞新聞》專訪，羅智強先就台北市選戰紛爭發表看法，他認為這場選戰的確對丁守中不公平，因為中選會的失誤，很多原本要投丁守中的老人家都久站不住，最後沒有投成票，這也是丁守中落選一個原因。他也贊成丁守中的驗票訴訟，雖然最終未必能翻盤，但可藉這個訴訟，告誡無能的中選會下次要更住意投票流程和公平原則。

談到他四階段參選總統計畫，他感謝民眾的鼓勵和支持，目前已完成第一階段「六都感恩街講再思考」，第二階段「力拚30萬Line@粉絲」已有一萬多粉絲，再繼續走下去到第三階段「尋找國民黨最強棒」，期望可以趕在明年三月前參加總統初選，完成此階段。最後階段就是「贏回中華民國總統」。

羅智強談到四階段的心路歷程，認為國民黨要認清一件事，人民現在最討厭的是民進黨，第二大討厭就是國民黨，這次國民黨贏不因為國民黨多好，而是人民喜歡韓國瑜，才願意給國民黨機會。不要因為贏得大選，就開始驕氣、爭功等醜態出現，否則就算2020國民黨贏得大選，2024國民黨定會大敗。

他更指出為何他要出來的原因，因為國民黨有個傳統，就是會棒打出頭鳥。像他提出這四計畫後，果不其然，各方批評就來了，他就是要改正這種風氣。

其次，他還要改善國民黨和稀泥的態度，不能因為現在國民黨贏，就沒有然後了，這樣國民黨還是原來的國民黨，贏了沒有改革，輸了更不可能改革，國民黨要說清楚未來的願景。

對於老一輩的國民黨人是否要退出舞台，羅智強表示年紀不是重點，機制才是，只有透過透明的機制，才能選出人選出來。他主張國民黨應採全民調方式，雖然全民調不是萬能，但是是現在最好的方式。黨意不能跟民意脫節，現在是網路時代，如果國民黨跟不上時代，如果國民黨2020勝，那2014一定落選，這樣台灣根本沒有未來。

(中時電子報)

影》強勢回擊 不向謊言低頭！ 吳… 彭文正不演了？48字藏頭文砲轟民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。