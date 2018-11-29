大勝後驕氣浮現 羅智強：2024國民黨必敗無疑

2018年11月29日 10:07 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，國民黨獲得空前勝利，不僅縣市長大勝，連市議員都過半，但新科台北市議員羅智強認為這次國民黨獲勝是因為人民討厭民進黨的原因，如果國民黨沒有任何改革，那麼國民就算2020取得政權，2024也會大敗。

羅智強今接受資深媒體人黃清龍廣播節目《POP撞新聞》專訪，羅智強先就台北市選戰紛爭發表看法，他認為這場選戰的確對丁守中不公平，因為中選會的失誤，很多原本要投丁守中的老人家都久站不住，最後沒有投成票，這也是丁守中落選一個原因。他也贊成丁守中的驗票訴訟，雖然最終未必能翻盤，但可藉這個訴訟，告誡無能的中選會下次要更住意投票流程和公平原則。

談到他四階段參選總統計畫，他感謝民眾的鼓勵和支持，目前已完成第一階段「六都感恩街講再思考」，第二階段「力拚30萬Line@粉絲」已有一萬多粉絲，再繼續走下去到第三階段「尋找國民黨最強棒」，期望可以趕在明年三月前參加總統初選，完成此階段。最後階段就是「贏回中華民國總統」。

羅智強談到四階段的心路歷程，認為國民黨要認清一件事，人民現在最討厭的是民進黨，第二大討厭就是國民黨，這次國民黨贏不因為國民黨多好，而是人民喜歡韓國瑜，才願意給國民黨機會。不要因為贏得大選，就開始驕氣、爭功等醜態出現，否則就算2020國民黨贏得大選，2024國民黨定會大敗。

他更指出為何他要出來的原因，因為國民黨有個傳統，就是會棒打出頭鳥。像他提出這四計畫後，果不其然，各方批評就來了，他就是要改正這種風氣。

其次，他還要改善國民黨和稀泥的態度，不能因為現在國民黨贏，就沒有然後了，這樣國民黨還是原來的國民黨，贏了沒有改革，輸了更不可能改革，國民黨要說清楚未來的願景。

對於老一輩的國民黨人是否要退出舞台，羅智強表示年紀不是重點，機制才是，只有透過透明的機制，才能選出人選出來。他主張國民黨應採全民調方式，雖然全民調不是萬能，但是是現在最好的方式。黨意不能跟民意脫節，現在是網路時代，如果國民黨跟不上時代，如果國民黨2020勝，那2014一定落選，這樣台灣根本沒有未來。

(中時電子報)