嘉義長庚創院院長王正儀追思會 陳明文、醫界人士出席緬懷

嘉義長庚創院院長王正儀12日因病辭世，享壽73歲。（張亦惠攝）

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立委陳明文出席追思會。（張亦惠攝）
嘉義長庚1樓大廳設有追思紀念展。（張亦惠攝）

嘉義長庚醫院創院院長、醫師王正儀12日醫師節當天因病辭世，享壽73歲， 29日嘉義長庚醫院舉行追思紀念會，立委陳明文、嘉義長庚醫院院長林志鴻等醫界人士皆出席，回憶起王正儀過去種種，場面隆重溫馨。

王正儀長期貢獻服務於醫療財團法人長庚紀念醫院，2000年台塑集團董事長王永慶與時任嘉義縣長李雅景正式簽約「嘉義醫療專用區」開發案，5月「嘉義長庚醫院」獲衛生署核准設立，王正儀醫師成為嘉義長庚醫院創院院長，替雲嘉地區醫療服務建立起新的里程碑。

王正儀院長擔任嘉義長庚醫院院長長達11年，期間帶領嘉義長庚建立一個e化醫院，是台灣第1所無片無紙全面資訊化的醫院，成為台灣第一個獲得國際認證研究中心的醫院。

立委陳明文也出席追思會，致詞時強調，王院長是大腸直腸肛門外科的名醫，長期對嘉義地區的醫療有很大的貢獻。

現任嘉義長庚醫院外科部部長的醫師黃文詩表示，王院長很平易近人，早年在發展單孔腹腔鏡腸癌手術時，每完成一台刀，即會與王院長報告，王院長每每都不厭其煩給予勉勵，因而成就了數一數二的病例數。

嘉義長庚醫院林志鴻院長也說，目前嘉義長庚已是雲嘉南規模最大的醫院，醫療品質更榮獲多獎項肯定，感謝王正儀院長當初不畏艱苦為嘉義長庚打下的扎實基礎，讓嘉義長庚能夠在未來一步一步的實踐「人本濟世、病患優先」的理念。

(中時 )

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