樂陞坑殺2萬人40億元 許金龍二審判刑12年 裁定2億元交保

2018年11月29日 10:14 中時 林偉信

日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，爆發首宗收購違約交割弊案，台北地院將時任樂陞的負責人許金龍重判18年、罰金1億元，高院認定許被訴非常規交易部分罪證不足，其他犯行略減刑度，將他改判12年、易科罰金1億元。全案可上訴。許男另獲裁2億元交保。

同案被告「國票大盜」楊瑞仁替許操盤炒股，從事內線交易，高院維持原判決，將楊依操縱證券交易價格罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間須服勞役240小時，楊除了已繳交國庫的320萬元沒收後，並須再交國庫500萬元。

檢方起訴指控，許金龍為營造樂陞經營良好、外資看好等假象，前年策畫虛假的併購案，卻以此坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7,023萬多元；他被控私募基金、內線交易及不實憑證侵佔樂陞款項，不實美化樂陞財報等罪。

許金龍始終否認犯行，他堅稱自己不可能主導併購案，也否認共謀公開收購，只承認利用人頭購買公司債；檢察官痛斥許男嚴重擾亂金融秩序，犯後飾詞狡辯、態度惡劣，從重求判處最長的有期徒刑30年。

北院認為，許經營事業的手法完全無視「公司治理」的最高基本原則，企圖運用虛偽私募取得大陸資金，使樂陞得以投資大陸遊戲公司，實現他插足大陸遊戲市場的宏圖大業，過程中樂陞股東會及董事會受蒙蔽，均由許男獨斷獨行。

北院指出許一再隻手遮天，認為只要實現讓樂陞插旗大陸市場的遠大商業計畫，就足以合理化、正當化所有作為，無視廣大投資人權益，終至公開收購案破局，他犯後還持續編造各種不合理之藉口，沒有悔改之意，態度不佳，將他判刑18年。

(中時 )