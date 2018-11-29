NBA》詹皇又犯老毛病 刻意無視華頓調度

2018年11月29日 10:14 中時電子報 黃及人

「小皇帝」詹姆斯喜歡在場上打自己戰術的老毛病又犯了嗎？《ESPN》記者溫霍斯特29日報導，詹皇在湖人進攻端擁有絕對主導權，甚至刻意無視湖人總教練華頓的戰術布置，儘管這已不是新鮮事，卻跟詹皇當初自己講的不同！

因為長年擔任球隊攻守核心的詹姆斯，過去無論是在史波斯查、布拉特、泰隆盧等教頭麾下，就常無視教練下達的戰術指令，只在場上打自己的球，但來湖人之後，詹皇不只一次強調，自己不能再像過去那樣打球，希望能以團隊為主。

可是當湖人戰績低迷，詹姆斯隨即忘記自己承諾，只要擔任場上控衛之際，就會很少注意湖人板凳席或接受華頓下達的戰術指令，幸好華頓很快就適應這種模式，往往都讓詹皇自行主導戰局，卻難免給予外界輕蔑主帥的負面印象。

畢竟詹姆斯本季來到湖人，已經無須再跟過往一樣打得那樣辛苦，華頓目前讓他場均打不滿35分鐘，創下詹皇生涯新低紀錄，也讓即將年滿34歲的詹皇，可以獲得更多喘息空間，就算偶爾違逆華頓調度，恐怕也沒人敢多說什麼。

在28日湖人慘輸金塊32分後，金塊老闆克倫克也被爆出在今年夏天，企圖憑藉跟詹皇的不錯私人交情招募詹皇，可惜詹皇並不領情，完全沒考慮過加盟金塊，畢竟金塊並未擁有跟湖人那麼大的市場價值，詹皇當然不可能選擇金塊。

(中時電子報)