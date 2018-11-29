女兒太可愛！貝克漢嘴對嘴親親挨轟

2018年11月29日 10:20 中時電子報 吳映璠

你會嘴對嘴親吻兒女嗎？英格蘭足球隊前隊長貝克漢（David Beckham）27日在個人IG上po出和女兒哈波嘴對嘴親親的照片，立刻引來大批網友撻伐，抨擊他身為父親不該這樣親吻女兒，不過也有網友力挺貝克漢是單純的愛女之情，是批評者自己想歪了，這兩日IG更出現挺貝聲浪，支持者紛紛上傳嘴對嘴兒女照反擊。

貝克漢女兒哈波模樣可愛，打從出生就是媒體寵兒，家人對她疼愛有加。

前英格蘭國腳貝克漢7歲女兒哈波（Harper Beckham）模樣可愛，相當惹人憐愛，而貝克漢愛女心切也是眾所皆知，他27日帶女兒去溜冰，隨後在照片分享網站Instagram（IG）上傳與哈波嘴對嘴親親照，立刻引起眾怒。

網友在貼文底下留言，抨擊這不是父親能做的事，有人說嘴對嘴親親只能給另一伴，也有人建議親臉頰比較好。

不過也有支持者力挺，認為這沒什麼大不了，「拜託，那是他女兒。」支持者多認為這是很單純的父女之情，是批評者們「想歪了」、「反應過度」。而網友們一來一往回嗆，也掀起家人間能不能嘴對嘴的論戰。

這兩日，嘴對嘴親親照更在IG上瘋傳，支持者表示他們也會親吻兒女嘴唇以表愛意，貝克漢的照片其實很溫馨，更不解批評者為了一張照片反應這麼大，相當可笑。

英國太陽報（The Sun）報導，其實不只是貝克漢，很多藝人也都會親吻兒女嘴唇，像是天后碧昂絲（Beyonce）就曾在IG貼過親吻女兒的照片，美國女歌手希拉蕊德芙（Hilary Duff）、潔西卡辛普森（Jessica Simpson）也會嘴對嘴親兒子。

而貝克漢也不是第一次公開和女兒的親親照，去年6月他就曾上傳另一張親嘴照，當時也是引來一片撻伐，貝克漢回應他對所有孩子都會嘴對嘴親親，這是他展現父愛的方式。他也表示只有在面對19歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）時，他才會考慮一下要不要在大眾面前親吻他，「他可能會覺得很尷尬。」

他也說自己和前辣妹妻子維多利亞（Victoria Beckham）都是這樣長大的，所以理所當然也會這樣對孩子表達愛意。

(中時電子報)