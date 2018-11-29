女兒太可愛！貝克漢嘴對嘴親親挨轟

你會嘴對嘴親吻兒女嗎？英格蘭足球隊前隊長貝克漢（David Beckham）27日在個人IG上po出和女兒哈波嘴對嘴親親的照片，立刻引來大批網友撻伐，抨擊他身為父親不該這樣親吻女兒，不過也有網友力挺貝克漢是單純的愛女之情，是批評者自己想歪了，這兩日IG更出現挺貝聲浪，支持者紛紛上傳嘴對嘴兒女照反擊。
前英格蘭國腳貝克漢7歲女兒哈波（Harper Beckham）模樣可愛，相當惹人憐愛，而貝克漢愛女心切也是眾所皆知，他27日帶女兒去溜冰，隨後在照片分享網站Instagram（IG）上傳與哈波嘴對嘴親親照，立刻引起眾怒。
網友在貼文底下留言，抨擊這不是父親能做的事，有人說嘴對嘴親親只能給另一伴，也有人建議親臉頰比較好。
不過也有支持者力挺，認為這沒什麼大不了，「拜託，那是他女兒。」支持者多認為這是很單純的父女之情，是批評者們「想歪了」、「反應過度」。而網友們一來一往回嗆，也掀起家人間能不能嘴對嘴的論戰。
這兩日，嘴對嘴親親照更在IG上瘋傳，支持者表示他們也會親吻兒女嘴唇以表愛意，貝克漢的照片其實很溫馨，更不解批評者為了一張照片反應這麼大，相當可笑。
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#AlwaysKissThem - - - The mother and son bond. The father and daughter bond. The mother and daughter bond. The father and son bond. The parent and child bond. Of course you want to kiss them. Of course it’s absolutely okay to kiss them. What better way to display and reinforce the complete and utter undying love you have for them? All the sad, narrow minded, toxic pondlife that think that this is not a beautifully natural thing and felt the need to share their wanky views on a recent photo of a certain national treasure kissing his daughter can all just fucking do one. It’s called love and it’s beautiful.
英國太陽報（The Sun）報導，其實不只是貝克漢，很多藝人也都會親吻兒女嘴唇，像是天后碧昂絲（Beyonce）就曾在IG貼過親吻女兒的照片，美國女歌手希拉蕊德芙（Hilary Duff）、潔西卡辛普森（Jessica Simpson）也會嘴對嘴親兒子。
而貝克漢也不是第一次公開和女兒的親親照，去年6月他就曾上傳另一張親嘴照，當時也是引來一片撻伐，貝克漢回應他對所有孩子都會嘴對嘴親親，這是他展現父愛的方式。他也表示只有在面對19歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）時，他才會考慮一下要不要在大眾面前親吻他，「他可能會覺得很尷尬。」
他也說自己和前辣妹妻子維多利亞（Victoria Beckham）都是這樣長大的，所以理所當然也會這樣對孩子表達愛意。
(中時電子報)
文章來源：PECK 'EM David Beckham trolled for kissing daughter Harper, 7, on the lips in sweet snap as he takes her ice skating in London