女兒太可愛！貝克漢嘴對嘴親親挨轟

足球金童貝克漢日前上傳與7歲女兒哈波嘴對嘴親親照，引起網友正反論戰，支持者紛紛上傳與孩子嘴對嘴照力挺。（圖／擷取自貝克漢Instagram）

友善列印
中時電子報

你會嘴對嘴親吻兒女嗎？英格蘭足球隊前隊長貝克漢（David Beckham）27日在個人IG上po出和女兒哈波嘴對嘴親親的照片，立刻引來大批網友撻伐，抨擊他身為父親不該這樣親吻女兒，不過也有網友力挺貝克漢是單純的愛女之情，是批評者自己想歪了，這兩日IG更出現挺貝聲浪，支持者紛紛上傳嘴對嘴兒女照反擊。

在 Instagram 查看這則貼文

Christmas is coming 🎅🏼 Let’s go skate ♥️

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 張貼

貝克漢女兒哈波模樣可愛，打從出生就是媒體寵兒，家人對她疼愛有加。

前英格蘭國腳貝克漢7歲女兒哈波（Harper Beckham）模樣可愛，相當惹人憐愛，而貝克漢愛女心切也是眾所皆知，他27日帶女兒去溜冰，隨後在照片分享網站Instagram（IG）上傳與哈波嘴對嘴親親照，立刻引起眾怒。

網友在貼文底下留言，抨擊這不是父親能做的事，有人說嘴對嘴親親只能給另一伴，也有人建議親臉頰比較好。

不過也有支持者力挺，認為這沒什麼大不了，「拜託，那是他女兒。」支持者多認為這是很單純的父女之情，是批評者們「想歪了」、「反應過度」。而網友們一來一往回嗆，也掀起家人間能不能嘴對嘴的論戰。

這兩日，嘴對嘴親親照更在IG上瘋傳，支持者表示他們也會親吻兒女嘴唇以表愛意，貝克漢的照片其實很溫馨，更不解批評者為了一張照片反應這麼大，相當可笑。

英國太陽報（The Sun）報導，其實不只是貝克漢，很多藝人也都會親吻兒女嘴唇，像是天后碧昂絲（Beyonce）就曾在IG貼過親吻女兒的照片，美國女歌手希拉蕊德芙（Hilary Duff）、潔西卡辛普森（Jessica Simpson）也會嘴對嘴親兒子。

而貝克漢也不是第一次公開和女兒的親親照，去年6月他就曾上傳另一張親嘴照，當時也是引來一片撻伐，貝克漢回應他對所有孩子都會嘴對嘴親親，這是他展現父愛的方式。他也表示只有在面對19歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）時，他才會考慮一下要不要在大眾面前親吻他，「他可能會覺得很尷尬。」

在 Instagram 查看這則貼文

Kiss for Daddy ❤️

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 張貼

他也說自己和前辣妹妻子維多利亞（Victoria Beckham）都是這樣長大的，所以理所當然也會這樣對孩子表達愛意。

(中時電子報)

文章來源：PECK 'EM David Beckham trolled for kissing daughter Harper, 7, on the lips in sweet snap as he takes her ice skating in London

文章來源：PECK 'EM Parents kiss their kids on the lips in defiant snaps supporting David Beckham after Harper criticism

京阪電車針對海外旅客推出超值1… 婚禮前發現公公是多年前睡過床伴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。