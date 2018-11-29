反核食公投通過 駐日大使謝長廷：後果大家共同承擔

駐日代表謝長廷。（姚志平攝）

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駐日代表謝長廷受訪時強調，公投（反核食公投過關）是人民的選擇，我們要尊重，後果要共同承擔。(郭吉銓攝)

中日關係持續改善，中國海關總署昨宣布，允許日本新瀉米進口；相較日前通過的反核食公投，駐日代表謝長廷今表示，尊重人民公投，「後果大家共同承擔」。

根據中選會公投結果顯示，國民黨所提第9案核災地區食品禁止進入台灣，高達779萬人同意，223萬人不同意，跨過493萬的同意門檻，同意票也大於不同意票，因此此案為通過。

安倍晉三今年訪中時，中國對禁止核災地區食品表態「積極考慮放寬」，並表達邀請中國國家主席習近平訪問日本。一般外界分析，屆時中國可能宣布開放日本核災地區食品，而台灣將面臨開放壓力。

謝長廷今出席「台日經濟貿易會議」開幕前接受媒體訪問時表示，香港昨有開放（核災地區食品）、中國今也宣布部分開放，他們尊重人民公投。

截至目前公開報導，香港7月解除日本4縣的食品進口限制，惟福島地區尚未；另中國海關總署昨公告，經評估，允許日本新潟米進口，但必須符合食安等法規要求。

謝長廷強調，人民對公投的後果，「大家共同承擔」，解決問題；民主政治就是這樣，大家謹慎去投，投出來，大家共同承擔，有問題共同解決，駐日代表處全力以赴，配合政策解決問題。

(中時 )

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