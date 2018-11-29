吳音寧出面回應去留態度超強勢 網友大喊：選總統

北農總經理吳音寧今早出面，呼籲不要把標籤往她身上貼、攻擊她。（方濬哲攝）

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中時電子報

民進黨九合一選舉大敗，農業縣市幾乎丟光，北農總經理吳音寧昨傳出將下台。她今日出面回應去留問題，態度超級強勢，細數自己「政績」，批評外界到現在還在說她「高薪」以及依法不去議會備詢，她不能向強勢的「謊言」低頭。網友看完她剛強悍衛自己的態度，紛紛讚嘆「2020選總統」。

九合一大選前幾天，雲林兩位農民輪流上政論節目，訴說韓國瑜當總經理時代的北農，農民賺得到錢，吳音寧上台後，承銷價出現超低個位數，農民苦不堪言。另一位彰化農民選後上節目說，肥料店跟農藥店的帳款都只能先簽帳，眼鏡壞了用膠布纏不敢換繼續用。外界檢討民進黨丟掉農業縣市，現任總經理吳音寧可能是敗選原因之一。

吳音寧今日出面回應去留問題，態度極為強勢，細數自己為北農改革所做「政績」，包括出口農產品到帛琉、新加坡，第一市場改建案等。她的理念一直都是一樣，她認為她要做的就是把公司治理好。

吳音寧表示，她只想把全國最大的產銷平台治理好，她一直主張，不需要誇大的宣傳，務實面對問題、解決困難，包括漁市場改建、蔬果外銷等，可惜的是，一直以來有太多的造謠跟炒作，針對北農、也繞著她，到現在都還在講她的薪水、說她高薪，到現在還在談論她「依法」不去議會備詢的問題。

吳音寧強調，她的態度不會變，一樣秉持務實的態度面對台灣的農民、農業，實際的去解決這些事情，個人的去留不重要，交給董事會決定。她不能向「強勢的謊言」低頭。

面對吳音寧超強勢的態度，PTT政黑板網友讚嘆「我宣布參選2020總統」、「為了年終而戰」、「510農運女神不向謠言低頭 堅持理念 打死不退」、「選總統 讓國民黨贏了菜攤 丟了江山」、「水！ 510女神出來酸宗痛！！」、「說的好! 我大DPP就是要這種人才」、「依舊堅持依法不備詢 讚啦」、「酸宗痛啦，2020唯一支持吳(音寧)蔡(英文)配，雙女神」、「備詢無益於產銷XDDDDD」、「女神真霸氣!」、「水啦，由董事會決定，放大絕啦」、「音寧戰車開出來!!!」

(中時電子報)

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