北農下午董事會　吳音寧：去留交由董事會決定

台北農產運銷公司下午將召開董事會，外界關注總經理吳音寧去留，吳音寧上午受訪強調，自己的人事案一點都不重要交由董事會決定，但請外界不要一直攻擊她及北農。（林縉明攝）

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台北農產運銷公司今天下午2點將舉行董事會，對於外界把民進黨九合一選舉慘敗矛頭北農總經理吳音寧，她的去留備受外界關注，吳音寧上午主動出面受訪表示，自己的去留不重要，交由董事會決定，吳音寧強調，作為總經理就是要把公司治理好，使得運作更順暢，希望北農不要再深陷政治角力，一直被外界擴大扭曲、貼標籤。

吳音寧指出，對於推展公司業務她一直主張不需要誇大宣傳，面對問題解決困難，像是魚市場改建、廢棄物處理、設置有機友善店面、農產品行銷國外、勞退基金差額、公司員額編制等，不過可惜的是，一直以來有太多造謠跟炒作，像是講她高薪，任何人擔任北農總經理薪水都是依循公司制度，不會比較多或少，跟韓國瑜擔任總經理不同的是獎金發放制度已經完成。

對於韓國瑜颳起「韓流」，外界認為吳音寧是推手、助選員，吳音寧說，當時接任北農總經理時，韓總離開公司數月才被徵詢北上接總經理，這位子是經過農委會、北市府同意，人事案送董事會決議而成，所以不要把一些標籤往她身上貼，不要再攻擊她及家人、小英總統、農委會副主委陳吉仲等人。

另外，針對台北市長柯文哲昨受訪談總經理條件包括專業及到議會備詢，吳音寧說，議會備詢這件事講過很多次，依法總經理沒必要到議會備詢，希望北農不要陷入政治角力，這樣對產銷平台、農業運作真心認為沒比較好。

(中時 )

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