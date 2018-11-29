林右昌接民進黨代理主席 蘇貞昌：敬佩！

2018年11月29日 10:45 中時 張穎齊

民進黨代理主席林右昌。（張穎齊攝）

民進黨在2018縣市首長選舉以慘敗收場，蔡英文總統宣布辭去黨主席一職，由中常會推舉的基隆市長林右昌接任代理主席。前行政院長蘇貞昌今（29）日在瑞芳受訪時表示，敬佩林右昌這樣子做，並希望整個黨要好好回應民意、勇敢檢討。

蘇貞昌在新北市長選舉敗選，今早9時許與新北市議員林裔綺從四腳亭出發，進行瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的車隊謝票，對於林右昌接代理主席，他表示，右昌這樣子幫黨做事，他很敬佩，他接下來還是希望整個黨、政要好好回應民意，勇敢地來檢討自己，並誠實面對才比較好。

至於公投結果以2025年不再設非核家園的期限，行政院要研議核一、核二、核三延役的問題，蘇貞昌說，他這幾天都站在吉普車上，沒有詳細了解，不好評斷。

「艱困時刻，唯有勇敢承擔！」林右昌昨（28）日晚則在臉書上PO文指出，在民進黨最艱困時刻，「黨需要我，我義不容辭、勇敢承擔，我想，民進黨唯有反躬自省才有進步空間，才能再度獲得人民的支持」。

林右昌說，他扛下這代理黨主席的重責，重點不在世代交替，而且希望黨內同志們，必須深切檢討哪裡做錯了或做壞了，一起承擔、共同面對，互相補位不是互相卡位。

林指出，民進黨代理黨主席是「暫時性的代理職務」，只有1～2個月左右的時間，主要是協助黨主席補選順利，還有台北及台中兩席立委黨內提名作業。「我是現任基隆市長，當然以市政為重，不會讓暫時性的黨務工作影響整體市政運作」。

(中時 )