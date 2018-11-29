林右昌接民進黨代理主席 蘇貞昌：敬佩！

前行政院長蘇貞昌（左）在新北市長選舉敗選，今早9時許與新北市議員林裔綺（右）在東北角進行車隊謝票。（張穎齊攝）

友善列印
中時
民進黨代理主席林右昌。（張穎齊攝）

民進黨在2018縣市首長選舉以慘敗收場，蔡英文總統宣布辭去黨主席一職，由中常會推舉的基隆市長林右昌接任代理主席。前行政院長蘇貞昌今（29）日在瑞芳受訪時表示，敬佩林右昌這樣子做，並希望整個黨要好好回應民意、勇敢檢討。

蘇貞昌在新北市長選舉敗選，今早9時許與新北市議員林裔綺從四腳亭出發，進行瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的車隊謝票，對於林右昌接代理主席，他表示，右昌這樣子幫黨做事，他很敬佩，他接下來還是希望整個黨、政要好好回應民意，勇敢地來檢討自己，並誠實面對才比較好。

至於公投結果以2025年不再設非核家園的期限，行政院要研議核一、核二、核三延役的問題，蘇貞昌說，他這幾天都站在吉普車上，沒有詳細了解，不好評斷。

「艱困時刻，唯有勇敢承擔！」林右昌昨（28）日晚則在臉書上PO文指出，在民進黨最艱困時刻，「黨需要我，我義不容辭、勇敢承擔，我想，民進黨唯有反躬自省才有進步空間，才能再度獲得人民的支持」。

林右昌說，他扛下這代理黨主席的重責，重點不在世代交替，而且希望黨內同志們，必須深切檢討哪裡做錯了或做壞了，一起承擔、共同面對，互相補位不是互相卡位。

林指出，民進黨代理黨主席是「暫時性的代理職務」，只有1～2個月左右的時間，主要是協助黨主席補選順利，還有台北及台中兩席立委黨內提名作業。「我是現任基隆市長，當然以市政為重，不會讓暫時性的黨務工作影響整體市政運作」。

(中時 )

美艦通過台灣海峽 國防部：國軍… 盧秀燕請益之旅首站拜訪前台中市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。